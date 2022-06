Dani Barbar, nacida en Miami, Florida, prepara su próximo proyecto musical, que se dará a conocer formalmente a finales de este año y en el que dejará ver su autenticidad y versatilidad como artista.

Para Barbar, la música latina se encuentra en una nueva era donde hay una necesidad de cambio a nuevos géneros y eso es lo traerá en su nuevo proyecto. “En mi nuevo EP proyectaré en una forma genuina y auténtica un trabajo fresco, sin límites de fronteras, innovador y sensual, donde transmitiré mensajes con los cuales la audiencia se podrá identificar”.

Con el lanzamiento de su nuevo EP, la artista busca abrir puertas y oportunidades a nuevos artistas en proyección como testimonio de un cambio positivo en la música.

Dani Barbar hace poco se graduó con Summa Cum Laude en la reconocida universidad de música Berklee College of Music, en Estudios Musicales Interdisciplinarios, lo que ayudó a formar su camino como una artista completa en la industria de la música.

Egresada también del Meg Segreto´s Dance Center, la artista comenzó su carrera en el mundo del espectáculo muy joven. Se graduó a los 18 años y participó en musicales, el coro de la iglesia, hizo audiciones en programas reconocidos a nivel mundial como The Voice, American Idol y The Four.

Durante su carrera ha participado en importantes monólogos y obras musicales, donde siempre lograba destacarse por su voz. Hizo de la amante de Perón en Evita; Emma de Song and Dance o Lola del musical Damn Yankees.

Entre los reconocimientos más destacados que ha recibido se encuentran el primer lugar en “El Festival Toma Mi Voz” y en Los Ángeles realizó una audición para “Vocal Star”, donde ganó el primer lugar en “Mejor interpretación vocal”.

Su música

Dani Barbar asegura que a la hora de componer, siempre trata de escribir desde un punto de vista personal o algo con lo que la gente pueda relacionarse e identificarse para romper barreras.

Escribió su primer sencillo “My way”, que fue coproducida con Arcaeus. Esta canción fue una fusión de diferentes estilos como la música árabe, pop y urbana, escrita y cantada en inglés con un mensaje de empoderamiento. Dos meses después, lanzó su siguiente sencillo llamado “11 PM”, que fue su primera canción trap / pop.

Su tercer sencillo, “Se rebeló”, fue su primera fusión de pop latino urbano. Estos tres sencillos fueron creados íntegramente por la artista y coproducidos con Arcaeus.

La artista ha despertado el interés de reconocidos productores los cuales apoyan su talento, voz y su estilo único. Entre ellos se encuentran Yasmil Marrufo, Alfredo Matheus, Julio Cesar Sierra, RedOne, Archie Peña, Adam Hurtsfield, Jona Camacho, Alfonso Ordoñez, Toby Tobón.

Comenzó a trabajar en su primer álbum en Medellín, Colombia. Este álbum constaba de seis canciones, cada una con un patrón consecutivo y estilo pop urbano / latino.

En 2021, lanzó un sencillo llamado “Si Tú No Bailas Conmigo”, en el cual participó el artista y compositor Jon Secada.

Nota de prensa