Daniel Radcliffe confesó que interpretar papel principal en la franquicia de Harry Potter lo convirtió en un alcohólico.

El actor de 30 años dijo, durante una entrevista para función Desert Island Discs de BBC Radio 4, que la bebida se había convertido para él en una medida para lidiar con la presión de la fama a tan corta edad, ya que solo tenía 11 años cuando comenzó a grabar la primera película de la saga Harry Potter y la Piedra Filosofal, y 21 cuando se filmó la última entrega, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte.

Si saliera y me emborrachara, de repente me daría cuenta de que hay interés en eso porque no es solo un chico borracho. Es como: Oh, Harry Potter se está emborrachando en el bar, comentó Radcliffe.

Destacó que sufría de ansiedad de saber que pasaría luego de terminar la saga de películas.

Asegura que ha permanecido sobrio desde el 2010.

El actor elogio a sus padres y a sus compañeros actores de Harry Potter por ayudarlo en momentos claves.

Con información de El Farandi