Animales Fantásticos creó su propio rumbo separado de la franquicia Harry Potter; sin embargo, los fanáticos de las historias de J. K. Rowling siguen con la esperanza de que el mítico mago de Howarts regrese una vez más.

La tercera entrega de Animales está en camino y aunque muchos tengan la exigencia de ver al famoso mago en este proyecto, resulta imposible debido al tiempo en que transcurre la historia. Aunque sí podrían recurrir a un cameo o un guiño.

Sobre este tema habló Daniel Radcliffe durante la promoción de Fuga de Pretoria, su último trabajo, y lo cierto es que no ha podido ser más claro.

El actor que siempre será recordado como El Niño Que Sobrevivió está muy feliz con su libertad para aceptar diferentes proyectos y no tiene ganas de encadenarse a una franquicia. Al menos, por el momento. A la pregunta de si regresará en alguna de las entregas de Animales Fantásticos, Radcliffe responde con sinceridad:

“No lo creo. No me gusta decir que no a las cosas, pero no es algo que tenga ganas de hacer. Siento que esas películas han avanzado y lo hacen bien sin nosotros. Me alegro de que siga así”

“Me gusta mi vida ahora. No digo que nunca vaya a regresar a una franquicia, pero me gusta la flexibilidad que tengo ahora en mi carrera. No quiero estar en una situación en la que he firmado por una serie con años de adelanto”, continúa el intérprete.

Desde luego, el actor supo construirse una filmografía acorde con su personalidad. Tras interpretar a Harry Potter durante diez años, Radcliffe escogió proyectos más independientes, como Horns o Swiss Army Man. También probó suerte en el mundo de las series con Miracle Workers y participó en más de una serie a modo de cameo, como en Los Simpson.

Animales fantásticos 3 ya está ultimando detalles para su estreno en noviembre de 2021. La producción dará estreno durante la primavera de este mismo año.