Conocer el propósito y significado de nuestra vida, es motivación para nuestra salud física y mental. Los expertos establecen conexión entre un claro sentido de futuro, la calidad de vida y la longevidad. Sin embargo, a través de nuestro organismo recibimos muchos mensajes que nos amenazan con enfermedad y muerte, y no nos movemos a cambiar los hábitos. Atrapados en nuestro ego, nos plantamos en una defensa férrea ante todo comentario. ¡Como si nos hiciéramos los sordos! Derribar resistencias psíquicas es difícil, pero puede lograrse después de una experiencia emocional dolorosa. Los pacientes con cáncer deben hacer grandes cambios en sus vidas para salir beneficiados. La idea central es que los estímulos positivos asimilados nos impulsan a luchar. El mensaje es que estar sano es nuestro gran motivador, y así la vida se vive más placentera…. Es necesario encontrar motivación, propósito de vida, y un mensaje interior poderoso que nos impulse a avanzar; que sea más importante que el mantenido por mucho tiempo (si existió alguno). No confundamos paciencia, conducta moderada y analítica, con resistencia rígida y obtusa, sin cambiar los hábitos que entorpecen la vida. Introducir la torpeza y los abusos en nuestra conducta es como inyectar veneno en nuestras venas…

Uno de los verdaderos secretos para ser feliz es aprender a dar sin que esperemos algo a cambio. Recordemos que la felicidad no es una meta o final que nos proponemos alcanzar, sino un trayecto que se disfrute en su realización, un camino que se recorre en positivo, un andar que se disfruta en presente y en circunstancias concretas. Ese es un buen argumento para disfrutar de cada momento, como si en él se combinaran el pasado, el presente y el futuro de nuestras vidas. Recordemos que la felicidad no está en los años, meses, o semanas que vayamos acumulando; no es el final de una sumatoria de nuestras acciones, ni el aprendizaje que venga en un librito de recetas. La felicidad sólo se la puede encontrar en presente, en cada momento. “Hoy es el mañana del ayer”.