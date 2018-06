El guardabosques venezolano David Peralta mandó la pelota al otro lado de la barda y los Diamondbacks de Arizona vencieron 6-1 a los Marlins de Miami.

Peralta (10) lo hizo en el octavo episodio al cazar la serpentina del relevo colombiano Tayron Guerrero, sin compañeros en el camino, sin outs en la entrada.

The #FreightTrain did it all in the 8th. #GenerationDbacks pic.twitter.com/JhL0GSvkNF

— Arizona Diamondbacks (@Dbacks) June 3, 2018