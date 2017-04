Peralta lo volvió ver el martes, bateando un sencillo dentro del cuadro, del lado izquierdo, en el cuarto inning para iniciar una entrada de tres carreras en la victoria de Arizona sobre los Padres por 11-2.

“Es difícil no pensar en eso cuando ves un hoyo tan grande entre la tercera base y el campo corto”, mencionó Peralta. “Sólo trato de no pensar mucho sobre el tema, porque me podría llevar a malos hábitos y a comenzar a hacerles swing a malos pitcheos”.

