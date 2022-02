Williams Dávila Barrios, diputado y miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN), expresó este martes su más profundo rechazo a la acción criminal perpetrada por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago en el ataque a una embarcación con migrantes venezolanos en el que perdió la vida un bebé de menos de un año.

En el debate sobre el proyecto de acuerdo, en rechazo a la situación que viven los venezolanos que se ven forzados a migrar como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja ocasionada por el gobierno de Maduro, el legislador recordó que cerca de seis millones de venezolanos han migrado a diferentes partes del

mundo.

«Quiero decirle a la Guardia Costera y a los trinitarios, que no es un peñero con migrantes venezolanos ilegales, no, son seres humanos y no tiene sentido que les hayan disparado porque supuestamente había migrantes ilegales escondidos».

Asimismo, y tras exigir unidad a los parlamentarios para mantenerse firmes en la defensa de los venezolanos; el dirigente político dijo que no se justifica que hoy saquen a tiro a los venezolanos que llegan a la isla huyendo de la dictadura, cuando Venezuela abrió sus puertas

a tantos exiliados y desterrados de todas partes del planeta.

Ante esta situación, en un video difundido más temprano por sus redes sociales, Dávila Barrios exigió a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Plataforma para Migrantes y Refugiados Venezolanos R4V, una investigación profunda y que toda la comunidad internacional rechace y condene esta situación inhumana contra los criollos.