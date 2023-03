Este 4 de marzo, la famosa modelo Lele Pons y el cantante puertorriqueño Guaynaa celebraron su matrimonio con una lujosa ceremonia a la cual asistieron varias celebridades como Paris Hilton, Chayanne, Ricky Montaner, Sebastián Yatra, Anitta, Steve Aoki, Aitana, Camila Cabello, Lola Índigo, Natti Natasha, DJ Pantoja, Kim Loaiza, Becky G y Greeicy por mencionar solo algunos.

Durante la tarde de este sábado, la también cantante compartió un poco sobre las horas previas a su boda, fue a través de historias en Instagram donde se pudo ver a Lele Pons mientras le realizaban su maquillaje, junto a sus amigas. Y minutos después posó para la sesión fotográfica con su imponente vestido de novia confeccionado por el diseñador Zuhair Murad.

Entre sus damas de honor se pudo ver a la cantante Anitta preparándose, en otra de las historias Pons compartió una fotografía grupal donde se le veía sonriente junto con sus ocho acompañantes, quienes lucieron vestidos satinados de color azul agua y con accesorios plateados.

Otro de los momentos inmortalizados en la red social fue la foto que compartió con su dama de honor Paris Hilton. La famosa socialité lució un vestido de manga larga, completamente transparente en tono café claro y cubierto de pedrería fina. A ambas se les ve muy felices, en esa imagen Lele Pons ya se había puesto otro vestido de novia.

Beautiful wedding for such a perfect couple.✨👰🏼‍♀️🤵🏻✨ It was an honor to be your bridesmaid on your special day.🥹 Congratulations @LelePons and @Guaynaa_ !🥳 I’m so happy for you and loved celebrating your love.👩‍❤️‍👨 Wishing you both a lifetime of happiness. 💖 Love you so much sis! pic.twitter.com/4iGi8xgjwj

— ParisHilton (@ParisHilton) March 5, 2023