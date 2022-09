Tras construir las torres más elevadas y lujosas de la urbanización Las Mercedes pasaron, bajo un manto de contratos estatales definidos por militares cercanos al chavismo, a hacer labores de mantenimiento y reparaciones en los muelles de los complejos petroleros de la estatal Pdvsa.

Señala la web de periodismo de investigación Armando.Info que dos mundos, distantes en ubicación y propósitos, confluyeron dentro de las actividades económicas de los hermanos Rafael Guillermo Perdomo Rodríguez, de 40 años de edad, Roger Vicente Perdomo Rodríguez, de 32 años, y Maryuri Nataly Perdomo Rodríguez, de 42 años, dueños de la Constructora HP, fundada en 2012 y que, sin estar inscrita en la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), ni tener trayectoria conocida en el sector, logró hacerse con los proyectos más ambiciosos de “la zona rosa de Caracas”, en el sureste capitalino.

Antiguos dueños de un autolavado en la urbanización de clase media Las Acacias, los hermanos se niegan a admitir vínculos con el oficialismo, pero a través de la Constructora 2PTO se encargaron de hacer los más recientes trabajos de recuperación y mantenimiento en la autopista Francisco Fajardo, ahora renombrada como “Gran Cacique Guaicaipuro”. Insisten en que es “el único contrato que tenemos con el Gobierno”, expresó un vocero.

Sin embargo, testimonios de cinco fuentes y documentos obtenidos por Armando.info indican que desde inicios de 2021 la Constructora 2PTO, en la que los hermanos Perdomo figuran como accionistas, obtuvo contratos para hacer labores de reparación y mantenimiento en los muelles de las instalaciones del Centro de Refinación Paraguaná, situado en el estado Falcón, y en el Complejo Petroquímico de Jose, ubicado en Anzoátegui, lugares en donde se encuentran tres de las principales refinerías de la disminuida industria de hidrocarburos de Venezuela.

Fuentes del sector petrolero explican que los contratos en estas áreas los otorga Pdvsa a empresarios o personas cercanas a militares, quienes coparon las posiciones de alta confianza dentro de la industria luego de que Nicolás Maduro declaró la “emergencia energética” de la estatal petrolera y creó, en febrero de 2020, la Comisión Presidencial para la Defensa, Restructuración y Reorganización de la Industria “Alí Rodríguez Araque”, con el objetivo de “garantizar la seguridad” en las instalaciones.

De acuerdo con los documentos vistos para este reportaje, el ente encargado de hacer estas contrataciones es PDV Puertos, una filial de Pdvsa creada en mayo de 2020, y cuyo objetivo es la gestión y administración de los puertos y terminales marítimos de la petrolera. Los responsables de aprobar y supervisar las contrataciones de este nuevo organismo son, precisamente, funcionarios militares, entre los que destaca el coronel del Ejército, Antonio José Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministros de Pdvsa. Fuentes del sector petrolero atribuyen a Pérez Suárez el “control” de casi todos los acuerdos comerciales de la estatal.

El origen de los negocios

En 2012, año de su fundación, la Constructora HP tuvo su primera participación en una obra financiada por Pdvsa, aunque la empresa no fue contratada por la estatal, sino por la compañía italiana Energy Coal SpA para la construcción de 40 edificios de interés social en San Francisco de Yare, pueblo ubicado a 75 kilómetros al suroeste de Caracas, a cambio de cargamentos de coque, un combustible sólido que es producto residual del procesamiento de petróleo pesado.

Con la constitución de la Constructora 2PTO en abril de 2016, sin embargo, los hermanos Perdomo lograron formar una relación más directa con Pdvsa. Los registros mercantiles indican que al momento de su constitución los accionistas de 2PTO eran Rafael y Roger Perdomo, con 450 y 420 acciones respectivamente, y Simón Okhdjian Homsadli y Hanna Youssef Youssef, con 360 acciones cada uno. Okhdjian y Youssef, comerciantes devenidos en inversionistas inmobiliarios, han figurado en Venezuela como representantes de las empresas SKX Metrópolis, C.A. y SKX Global Feet, C.A., que comercializan los zapatos de la marca estadounidense Skechers en Caracas.

En la descripción de su objeto, 2PTO precisa que la compañía está dedicada a las obras de ingeniería y a la importación y exportación de maquinarias. Maryuri Perdomo figuraba como representante de ventas y persona contacto. Ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ella quedó registrada como representante de la empresa.

El pasado 19 de septiembre Armando.info contactó vía telefónica a Rafael Perdomo quien, a pesar de estos registros oficiales, señaló que la Constructora 2PTO “en sí no es de nosotros” y negó ser accionista de la empresa. “Okhdjian, sí me suena”, respondió cuando se le consultó por este nombre. Luego alegó que se encontraba en una reunión y pidió que le contactaran en una hora, pero transcurrido este lapso no atendió la llamada del periodista.

Los testimonios y documentos indican que, alrededor de marzo de 2021, 2PTO inició labores de “reparación y acondicionamiento” de los muelles del terminal marítimo de Guaraguao y en el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudo G/D. José Antonio Anzoátegui (Taecjaa), ambos ubicados en Anzoátegui. Los documentos ratifican que el ente contratante es PDV Puertos. Esta investigación no pudo precisar el monto pagado a la empresa por los trabajos.

La Constructora 2PTO también opera el barco El Victorioso, un supply offshore vessel (una embarcación que presta apoyo y suministros a las instalaciones petroleras en alta mar). De acuerdo con una fuente del sector petrolero, que pidió la reserva de su nombre por temor a represalias, esta embarcación es usada por la constructora para transportar material, como tuberías o defensas, hacia la plataforma petrolera ubicada en el Complejo Petroquímico de Jose, en donde la empresa tiene alrededor de 100 trabajadores. “Ellos mandan más que los de PDV Puertos, dentro del complejo son intocables”, señala una fuente.

En el caso del Centro de Refinación Paraguaná (CRP) las primeras noticias que se tienen de la presencia de la Constructora 2PTO datan de junio de 2021. Un documento obtenido para esta historia indica que la empresa está haciendo trabajos de “reparación y mantenimiento de brazo correctivo” en los muelles 1, 2, 3, 4 y 5 de la planta. También especifica que realizan “acondicionamiento general”, actividades eléctricas, instrumentación, y obras civiles como andamios, trabajos mecánicos y metal mecánicos en las instalaciones.

Un militar poderoso

Con la llegada de Maduro al poder, Pérez Suárez ha experimentado un ascenso tan súbito dentro del chavismo como el de los hermanos Perdomo en el sector de la construcción. Desde 2013 el militar acumula 18 nombramientos gubernamentales en los que se le designa o ratifica en un total de 14 cargos. De ellos destacan siete nombramientos solo en 2018, algo que habla de la confianza de la que goza en el alto gobierno. En uno de ellos, el ahora coronel también tuvo su roce con el sector de la construcción. En octubre de 2018 fue designado como presidente encargado de la Corporación Socialista de Cemento (CSC), ente adscrito al Ministerio de Industrias y Producción Nacional.

El sector petrolero tampoco le es totalmente ajeno a Pérez Suárez. Fue presidente de Bonaire Petroleum Corporation (Bopec), una compañía propiedad de Pdvsa. Los activos de esta sociedad, que posee un terminal marítimo estratégico para las exportaciones hacia Asia, fueron embargados por un tribunal de la isla caribeña. El portal Crónicas del Caribe indicó que la compañía cesó sus actividades en 2018, mientras que un informe de un interventor, designado por el tribunal, establece que para marzo de 2021 las cuentas por cobrar de la empresa ascendían a 7,54 millones de dólares.

El secretario de Profesionales y Técnicos de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), Iván Freites, indicó que alrededor de las refinerías de Pdvsa ha surgido un nuevo grupo de empresas “que cambian el nombre de acuerdo con la circunstancia que se presenta” y que están vinculadas a funcionarios militares. “La mayoría están destinadas a desmantelar las plantas de las refinerías que no están funcionando, que son 90%. Los equipos y tuberías y el material que se encuentra ahí están siendo vendidos como chatarra”. Añadió que hay unas siete contratistas de Pdvsa, entre las que incluyó a 2PTO, que le adeudan a 700 trabajadores un bono en dólares desde hace 27 semanas. “Al personal de las contratistas le ofrecen este bono para que muera callado, el personal de Pdvsa gana en bolívares”, afirmó.

En las últimas semanas se han registrado varias protestas de los trabajadores de Pdvsa en varias sedes de la empresa por el desmejoramiento de sus condiciones salariales. El secretario general de la Futpv, José Bodas, asegura que el salario promedio de un trabajador petrolero ronda apenas los 30 dólares mensuales y añade que ni Pdvsa, ni sus contratistas en las refinerías, cumplen con las normas de seguridad, como la entrega de guantes, bragas y equipos especiales para atender contingencias. “Han destruido el salario y las convenciones colectivas. Han criminalizado la protesta. Hay trabajadores detenidos para meter miedo a la clase obrera y así lograr que puedan pasar estas políticas antiobreras que apoya Nicolás Maduro”.

Lejos de esta realidad están los hermanos Perdomo, quienes han vivido una parábola inversa a la del país en la última década. Las lujosas e imponentes torres que levanta la Constructora HP, con sus luces led y acabado modernista, contrastan con el hierro corroído y la chatarra que abunda en las desvencijadas instalaciones de hidrocarburos en Venezuela, cuyo declive precedió a la crisis humanitaria del país, y en las que los Perdomo ahora figuran entre los contratistas favoritos de los militares que comandan a la “nueva” y arruinada empresa estatal.

Lee el reportaje completo en Armando.Info.