Las abogadas que conforman equipo de defensa del diputado Edgar Zambrano y los otros cuatro ciudadanos detenidos junto al parlamentario el pasado 8 de mayo; Lilia Camejo, Doria Benaim y Neida Pérez Morillo; denunciaron que a las 11:30 de la noche del jueves, fueron trasladados al Palacio de Justicia de la ciudad de Caracas, y presentados ante el Tribunal con competencia en casos vinculado al terrorismo, violando el debido proceso y las garantías que la Constitución les brinda a estas personas.

Lilia Camejo detalló que cerca de las diez de la noche, de forma extraoficial, pudieron conocer del irregular traslado, razón por la que se acercaron hasta el Palacio de Justicia, donde permanecieron hasta altas horas de la madrugada, pese a que estaba cerrado.

A pesar de ello, fue hasta la mañana de este viernes fue cuando pudieron conocer que el legislador y sus acompañantes fueron presentado ante el Tribunal Segundo con Competencia en Terrorismo, violándoles el debido proceso y las garantías constitucionales

de designar defensa privada.

“El tribunal estaba en conocimiento que la defensa del parlamentario y los otros cuatro ciudadanos estuvimos durante todo el día en el Palacio de Justicia pese a que por días el tribunal a cargo de la juez Carol Padilla tiene un cartelón pegado en la puerta del despacho que dice que los tribunales 20 de Control, el Primero y Segundo con Competencia en Terrorismo no tienen despacho (…) No entendemos como el diputado Zambrano fue presentado a media noche cuando el tribunal decía que no tenía despacho”, sostuvo la profesional del derecho.

En tal sentido, cuestionando que se designara a un defensor público para este caso, Camejo precisó que están a la espera que el tribunal confirme si el sitio de reclusión del Primer Vicepresidente del Poder Legislativo es la sede de la Policía Militar en Fuerte Tiuna, para proceder a que los designe formalmente como su defensa.

“No entendemos porque siendo él (Zambrano) un civil fue trasladado a un centro de reclusión militar (…) El diputado Zambrano goza de su inmunidad parlamentaria que debe ser respetada, ya que ni él, ni ninguna de las cuatro personas que la acompañaban al momento de su detención, estaban cometiendo un delito en flagrancia”, enfatizó.

Por su parte, la abogada Neida Pérez Morillo condenó que los ciudadanos Pedro Rosario, Martín Hernández, Abraham Rodríguez y Luis Eduardo Peña; señalados por obstrucción de la justicia, se les haya privado de libertad.

“En caso que lo hubieran cometido, este delito amerita pena mínima, razón por la que no entendemos que los mantengan privados de libertad”, aclaró a las afueras del Palacio de Justicia.

Hija de Zambrano pide conocer estado físico del diputado

En el mismo orden de ideas, Soley Zambrano, hija del legislador y dirigente de Acción Democrática, hizo un llamado a la juez que lleva el caso, para que le permita conocer ele estado físico de su padre.

“Lo único que quiero, señora Juez, es que nos diga dónde está mi papá, queremos llevarle su comida y medicinas. Pónganse el corazón en la mano y actúe de acuerdo a la Ley y la Constitución”, dijo Soley Zambrano.