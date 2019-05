La abogada Theresly Malavé, aseguró que hasta el momento desconocen las ubicación del diputado a la Asamblea Nacional (AN), Gilber Caro.

Sostuvo que han acudido a diferentes cuerpos de seguridad para saber sobre el paradero del parlamentario y dirigente de Voluntad Popular (VP), pero no han tenido éxito.

El dirigente de Voluntad Popular, Gilbert Caro, fue detenido la madrugada del pasado viernes 26 de abril, según informó la tolda naranja en su cuenta Twitter en esa fecha.

Los compañeros de partido del diputado hacen responsable al régimen madurista por la vida y la integridad física de Caro.

Recordamos que el parlamentario fue detenido el 11 enero 2017 y liberado el 3 junio de 2018, en el marco de liberaciones a presos políticos por parte del régimen en medio de las negociaciones con la oposición durante ese año.

La abogada comentó que se presume que está bajo la detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), pero no poseen mayor información.

En el programa En Vivo de Unión Radio, comentó que la defensa de Caro ha asistido a los tribunales a investigar sobre el caso, pero no han obtenido respuesta.

“Acudir a la fiscalía o a la defensoría es gastar energía en vano, eso no tiene ningún sentido porque no responden o responden cuando ya sabemos, y realmente no vale la pena hacer estos trámites ante ellos, porque no van a colaborar”, dijo.

La abogada reiteró que la forma en la que se detuvo al parlamentario y la falta de información sobre su ubicación es una “violación al debido proceso”.

Con información de Unión Radio