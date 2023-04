El cumplimiento de las normas ambientales y adecuación a los nuevos lineamientos de los procesos industriales para disminuir los impactos en el entorno social está a la orden de las organizaciones, pero hace falta que el Estado venezolano actualice las regulaciones jurídicas, expresó el Msc. Ing. Raúl González, CEO RAG de Ingeniería Internacional en la continuación de la XXX Cumbre Ecológica Industrial de la CIEC, en conjunto con Avisa, que concluye este jueves en la tarde.

En la ponencia de González: «Abordaje de la transición enérgica en Venezuela. Ley de energía renovable y alternativa», refirió que Pdvsa era de las pocas empresas con fuentes renovables, claves para la descarbonización, y que la meta es limitar el incremento de la temperatura con fuentes diversas.

Reveló que además hay muchos cuellos de botellas para la producción de productos de mecanismos sustentables y de energías fósiles, que son los que contribuyen hacia ese cometido.

«Y es que se aprecia una falta de leyes que establezcan mecanismos de regulaciones jurídicas en pro del medio ambiente; quizás allí radique el problema», dijo el ingeniero González.

Concluyó el especialista que hace falta leyes para establecer mecanismos de regulaciones jurídicas en pro del medio ambiente.

Jorge Triana, expresidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, señala en su ponencia que los países de Latinoamérica aún no se ha adaptado a los cambios energéticos, por lo tanto no se ha hecho la transición. Es necesario revisar las decisiones, porque no se han cumplido las metas por temas de infraestructura.

La descarbonización es necesaria, debe redurcirse el uso de combustibles fósiles para que haya una generación limpia.

En esta XXX Cumbre Ecológica Industrial de las Cuencas del Lago de Valencia y Río Pao de la CIEC se busca renovar sobre los aportes de la industria para el saneamiento ambiental, alineados a los 17 Objetivos de la Agenda 2030, establecidos por la ONU.

