El delantero carabobeño Josef Martínez es el cuarto máximo anotador en la historia del Inter Miami, equipo de la Major League Soccer (MLS), de los Estados Unidos.

Martínez anotó tres goles en la «Leagues Cup 2023» donde su equipo, terminó consagrándose campeón de dicho torneo, derrotando en la final por penales al Nashville SC por 10 goles por 9.

El venezolano acumula 9 goles en 31 partidos con la camiseta del Inter de Miami, desde su llegada del Atlanta United de la MLS. Se encuentra cuarto por delante del delantero finlandés Robert Taylor quien tiene 9 dianas, pero en 61 partidos.

El recién llegado a la ciudad de Miami, el astro argentino Lionel Andrés Messi, es el tercer máximo goleador del equipo con 10 goles, los anotó en tan solo siete encuentros con el conjunto de Miami.

El ecuatoriano Leonardo Campana es el segundo goleador histórico del Inter de Miami, el delantero ha convertido 16 goles en 53 partidos por su paso por la MLS.

Gonzalo Higuaín es el máximo artillero en la historia del Inter Miami. El atacante argentino convirtió 29 goles en 70 partidos, por su paso por el equipo de los Estados Unidos.

