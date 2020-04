Delincuentes secuestraron y acribillaron a detective del Cicpc en Caracas

View this post on Instagram

La gran familia del #Cicpc lamenta informar la pérdida física del Detective Jefe Deivis Quintero, quien falleció el día de ayer en El Valle. Fuerza a familiares, amigos y compañeros de trabajo. No descansaremos hasta encontrar a cada uno de los cobardes que cometieron esta atrocidad. #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #sucesos