Para la jornada de este sábado se ha vuelto tendencia en las redes sociales la posible apertura de un concesionario de la prestigiosa marca italiana de vehículos deportivos Ferrari en el sector Las Mercedes de Caracas.

Una de las primeras en criticar el asunto ha sido la diputada Delsa Solorzano, que desde Twitter señaló: “Ayer (viernes), mientras los maestros protestaban por ganar un salario de hambre de 2 dólares, se inauguraba un concesionario Ferrari en Caracas. Esa es la ‘justicia social’ del socialismo bolivariano”.

Borges también deplora el hecho

Y es que contrasta el hecho con la colapsada economía venezolana en la que muchos profesionales (además de profesores, médicos, enfermeras e ingenieros, por ejemplo) apenas sobrepasan el dólar de salario mensual, mientras uno de los autos de la compañía de lujo se cotiza en más de 400 mil dólares.

Con el nombre de Maranello Motorsport y en la avenida Jalisco supuestamente se ofertarían vehículos nuevos y de segunda mano, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

La oferta del mes: un auto a 410 mil dólares

No queda claro si el establecimiento abrió o no. Muchos medios de comunicación hablan del asunto pero no se ofrece una foto del mencionado local comercial. De hecho, en la web de La Patilla se menciona que la polémica surge a raíz de que una plataforma llamada “Oficial Ferrari Dealer-Maranello Motorsport“ indica que el concesionario se localiza en la urbanización Las Mercedes y hasta ofrece un enlace a Google Maps para poder ubicarlo.

Por su parte, la web de El Pitazo señala que “en la zona mencionada se encuentra la torre Jalisco y allí, hasta el momento, no ha abierto tal establecimiento”. Agrega que el concesionario más cercano a la dirección difundida por las redes está en el edificio Ávila, y es una venta de automóviles Porsche abierta al público desde 2017, según señalan comerciantes que laboran en los alrededores.

En todo caso se ha dicho que el supuesto concesionario autorizado de Ferrari ofertaría nada menos que el 812 Superfast, descrito como el auto de calle más potente de la historia, a un costo de 410 mil 002 dólares.

En la página web oficial de Ferrari aparece que hay concesionarios autorizados en Brasil, Colombia, Argentina, México, Panamá y Chile. Señala la web de El Nacional que “Uruguay, con una economía más estable que la venezolana, no cuenta con uno”.