No tuvo una infancia fácil. Desde muy pequeño, Denisos Martínez tuvo que encargarse de conseguir el sustento su familia. Fue trabajador del vertedero La Guásima, en el municipio Libertador, y superó diferentes obstáculos hasta convertirse en el tenimesista número uno de América y que representa a Venezuela en los Paralímpicos de Tokio 2020.

Como el mayor de seis hermanos, salir a las calles a buscar el dinero necesario para comer era su prioridad. Por eso no solo se le veía recogiendo basura en el que fue el sitio de disposición final de los desechos sólidos de nueve de los municipios del estado, sino también vendiendo flores, empanadas y arepas.

“Vengo de una familia muy humilde, en un hogar abandonado de padre, pero pude ayudar a mi abuela y a mi mamá a sacarnos adelante”.

A esto se sumó su condición de discapacidad Intelectual con leves problemas de aprendizaje que hicieron su niñez mucho más difícil. “Tuve que estudiar en una escuela especial porque en la convencional me hacían bullying”.

El camino a Tokio

Descubrir su pasión y talento por el tenis de mesa lo condujo a superar cualquier tipo de obstáculo. Al principio de su camino a Tokio 2020 no tuvo apoyo para asistir a los Juegos Panamericanos de Lima en 2019, lo que representó para él “un fuerte bajón emocional”.

Pero el trabajo había comenzado antes. Fue un largo periodo de clasificación que inició en octubre del 2018 en Almería, España, donde participó en cuatro eventos que lo ubicaron como número uno de América.

También estuvo presente en los abiertos de Polonia, República Checa y Egipto, obteniendo medalla de oro en equipos y bronce en individuales. Y, finalmente, en el Open de Barcelona, España, en marzo de 2020.

Río 2016 fue su primera experiencia paralímpica. “Fui por una invitación y me sentía como un sueño y fui un participante. A partir de allí mi mente cambió y dije en Tokio quiero ser un competidor y quiero pelear por los primeros puestos”.

Fue así como y trabajó con constancia junto al entrenador Alexis Tovar. “Él me guió en ese camino hasta llegar a Tokio, creó en mí una mentalidad ganadora hasta saber que sí se puede llegar a estar entre los mejores del mundo”.

Después de Tokio

Denisos es entrenador de atletas con discapacidad en Fundadeporte y al regresar de Tokio retomará sus funciones, además de descansar junto a su familia tras pasar mucho tiempo lejos de casa.

“Soy padre y mis hijos, sin duda alguna, me hacen mucha falta y necesitan esa figura paternal. No me gustaría que vivieran lo que me tocó vivir a mí en mi infancia”.

A él no le ha tocado fácil, pero es que en Venezuela, ser un atleta con discapacidad lo hace mucho más complicado. “Nos falta todavía mucha cultura del trato hacia las personas con discapacidad, porque la vida nos toca más difícil al tener que lidiar con el maltrato de muchas personas insensibles”.

Denisos resaltó que el apoyo al deporte paralímpico es menor en el país que el que se le da a los atletas olímpicos. “Recientemente vimos un gran recibimiento a los compañeros olímpicos por el presidente del país, esperamos que sea igual para todos los 26 paralímpicos que representamos a Venezuela con mucho orgullo y dignidad, independientemente del resultado”.