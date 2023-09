Dora Ansaldi debe usar a diario la ruta Campo de Carabobo. La usuaria denunció irregularidades en el servicio y pidió ayuda ya que quienes habitan más allá del puente de Tocuyito solo pueden usar esa ruta después de cierta hora.

Según la denuncia, a las 4:30 p.m. desaparece la ruta que hace todas sus paradas y se vuelve directa. “Se comienza a parar a partir del puente de Tocuyito, el detalle es que exageran con los precios, si estás en cola y te dan las 7:00 p.m. ya cobran 20 bolívares y si es más tarde, pare de contar”.

La usuaria dijo a El Carabobeño que los más afectados con el reciente aumento son los usuarios. Además del elevado costo, otro detalle que hace el transporte más peligroso es que hasta que no estén abarrotados de personas no inician la ruta. “En la parada de Santa Rosa si no cabe ni una persona más, no arranca”.

“Cada vez aumenta más el pasaje y el servicio es más pésimo. Uno esperando que cargue pasa los minutos, en esa espera aprovechan y te cobran más. Si vas parado te cobran 10 o 15 bolívares depende de la hora y sentado 15 bolívares antes de las 7, y luego más”.

Aunque los estragos del reciente aumento no se han visto, piensa que los transportistas de la zona no acatarán lo estipulado en el reglamento. Pide que no abusen con los precios y que se evite el exceso de pasajeros.

El Órgano Superior del Transporte Nacional aprobó el aumento en las tarifas de las rutas urbanas, suburbanas e interurbanas. En el caso de las rutas urbanas la tarifa se fijó en 9 bolívares como mínimo y un máximo de 10 bolívares. En las rutas suburbanas los usuarios deben cancelar 13 bolívares.

