Vecinos de zonas aledañas al Mercado Mayorista del Municipio Libertador expresaron su preocupación por la presencia de menores de edad en dichas instalaciones, principalmente, a altas horas de la noche. Presuponen la existencia de prostitución infantil y explotación laboral contra niños, niñas y adolescentes.

Personas que pidieron no ser identificadas, por temor a represalias por parte de quienes controlan el mercado, indicaron que el centro de ventas no tiene vigilancia policial interna, no hay restricciones de acceso a los niños a altas horas de la noche y la madrugada.

Advierten que los menores que ingresan sin vigilancia de sus padres, están expuestos a actividades de prostitución u otros abusos.

Sostienen que es probable que la situación de pobreza en algunos hogares, motiven a los niños a salir a buscar comida en la calle, sin percatarse del riesgo que corren.

Por eso los vecinos hacen un llamado a los directivos del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescentes del municipio Libertador, para que realicen inspecciones nocturnas a esas esas instalaciones, para preservar la integridad de los menores de edad.

Julio Castellanos, Secretario General de AD en el municipio Libertador, al ser consultado sobre esta problemática, indicó que es necesaria la actuación de los funcionarios, para preservar la integridad de los menores de edad.

Comentó que tratados internacionales suscritos por la República y la propia legislación nacional, obligan al Estado proteger a la infancia del comercio sexual, la explotación y la esclavitud.

“No hacerlo constituye una violación de derechos humanos”.

