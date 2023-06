La Escuela de Fútbol de la Universidad de Carabobo (Acefuc) núcleo Monseñor Arocha, fundado hace 15 años (2 de junio 2008) en el barrio El Consejo, al sur de Valencia, acoge a niños y adolescentes de escasos recursos que ven en el fútbol de campo una oportunidad, una forma de crecer y desarrollarse en la vida.

Armando Ospino, coordinador de Acefuc, junto al entrenador y también docente Oswaldo Daniel Figueroa, y Yelibeth Zabaleta, quien funge como asistente en la parte administrativa de la escuela, sostiene que ellos vienen haciendo un trabajo duro, pero productivo en la vida de alrededor de 90 futbolistas donde figuran niños, niñas y adolescentes desde los 7 años de edad hasta los 19 años.

La situación económica que vive el país es una de las grandes problemáticas con las que lucha Ospino y su equipo de trabajo. Esto les ha creado muchos escollos y obstáculos, pero que gracias a las diligencias de los profesores Rolando Smith, presidente de la escuela, y Eduardo Pasquez, coordinador general, y de su propio equipo, han sabido solventar para mantenerse, y además, poder participar en algunos eventos locales y de envergadura, como es el caso de los Juegos Estadales.

“Nosotros jugamos el torneo estadal que lo hace la Asociación de Futbol del estado Carabobo, y la verdad no está a nuestro alcance porque no tenemos dinero. Tenemos 13 años participando. No íbamos a participar, pero se consiguió personas que nos apoyó con la mitad del pago. Las empresas siempre apoyan. No te lo puedo decir porque de eso siempre se han encargado los jefes”.

El fútbol es una forma de crecer

Acefuc es una institución sin fines de lucro, sólo hay que hacer algún aporte para el mantenimiento de la misma, pero que por “la situación del país algunos no van porque no tienen para pagar o hacer el aporte y les da pena. Otros aunque no pagan, si van, y les atendemos igualito”, narra el coordinador.

Tres categorías

La Escuela de Fútbol de la Universidad siempre ha tenido niños de 4 años de edad en adelante, pero en la actualidad tiene desde 7 hasta los 19 años. “Ahorita no tenemos niños de la edad 4 años”.

Por este motivo, las categorías pequeñas por no contar con suficientes jugadores las fusionaron con la sub-13, por lo que la en la actualidad tienen solo tres categorías: sub 13, sub 15 y sub 17.

Entrenador Oswaldo Daniel Figueroa

Oswaldo Daniel Figueroa, entrenador de la Escuela de Acefuc Monseñor Arocha, afirmó estar súper contento por la oportunidad dada por El Carabobeño para proyectar un poco más a la escuela: “Es bueno que se haga escuchar la voz de esos niños a través de nosotros, la importancia del deporte para los niños de la zona sur”.

Figueroa pidió el mayor apoyo que se pueda dar a este deporte nacional, porque precisamente, en Acefuc tratan de educar y formar a los niños para que se proyecten a nivel nacional, y que en cierto modo lo han logrado hasta el momento.

“Nuestro núcleo está en la zona sur de Valencia. Nos encontramos en el Complejo Deportivo Monseñor Arocha, un complejo que pertenece a la comunidad salesiana, de hecho, ahorita la coordina el padre Rafael Guarique”.

La escuela, manifiesta Figueroa, atiende a niños de todos los barrios adyacentes: Bocaína, Parcela 1 y 2; Trapichito, Ricardo Urriera, Bicentenario, Lomas Barrio Bolívar, Ruiz Pineda, Combate, y La Cancha, entre otros.

“A estos son niños de la zona sur se les dificulta mucho pagar una mensualidad, mensualidad que está por debajo del margen de cualquier otra escuela o academia, o club que hay en Carabobo. Nosotros somos una institución sin fines de lucro y tratamos de mantener a los niños en el deporte”.

Mantener viva la escuela

El entrenador de Acefuc asegura que ellos han tratado de sostener la escuela, pero se les ha hecho difícil, por lo que pide la colaboración para mantener viva las oportunidades para los semilleros de las zonas populares del sur de Valencia.

“Como lo dice nuestra escuela, somos una escuela formativa. Iniciamos a los jugadores en este proceso tan amplio que es el fútbol. Nosotros creamos esos principios básicos, sí, los formamos, los levantamos, pero bueno, después a ellos se le abre puertas lo que ha sucedido con muchos jugadores que ahorita se encuentran a nivel profesional”.

Figueroa también hizo referencia a los juegos estadales: “No íbamos a participar, pero parte de la directiva mayor de Acefuc estuvo haciendo sus diligencias y con conocidos de ellos nos consiguieron una parte para pagar la inscripción. Eso fue lo que nos permitió pagar este año y participar en el Campeonato Estadal de Fútbol, porque si hubiese sido por cuenta propia no ibamos a participar”.

Niños con condiciones precarias

Las condiciones propias de los niños muchas veces son bastante precarias, carentes; “Nosotros entrenamos a partir de la 1:00 de la tarde y hay niños que llegan sin almorzar”.

Tienen una serie de carencias que tanto el coordinador como el cuerpo de entrenadores tratan de manejar. “Muchos jugadores no cuentan con zapatos apropiados», pero hay personas que han tratado en la medida posible de ayudarlos.

En cuanto a los implementos para las prácticas sostuvo, que en la actualidad trabajan con 10 balones que fueron donados. “Tenemos algunas minas, algunos conos, pero a partir del inició del torneo estadal la escuela ha ido creciendo. Ahorita tenemos niños que están llegando y esto implica gastos tanto físico como mental, porque a más niños más implementos tenemos que utilizar para hacer los trabajos técnico-tácticos, hacer lo que es la preparación física», precisa el profesor Figueroa.

Ayuda para los chamos

A Yelibeth Zabaleta, quien apoya en la coordinación al profesor Ospino, le gustaría que los ayudaran con un patrocinio de cualquier empresa porque sería fabuloso tener esa ayuda. “No contamos con esos recursos, más por los uniformes, pues, los uniformes para los chamos”.

Me gustaría que nos ayudaran con patrocinio para la dotación de los futbolistas. «Es muy importante para los muchachos de la escuela porque la verdad que los chamos se lo merecen. Ellos dan el 100% y ellos lo agradecen de corazón».

Aparte de la dotación o apoyo con los uniformes, Zabaleta pide que los ayuden con “calzados, y uniformes porque la verdad es que los jugadores se lo merecen”.

Siembra y cosecha

Lo que era un sueño cuando hace 15 años se fundó el núcleo Acefuc Monseñor Arocha, hoy es una realidad, no tan solo con el objetivo de formar jugadores, sino ciudadanos de bien.

Con orgullo Acefuc dice que de esta institución han salido muchos jugadores que en la actualidad representan a Carabobo y al Tricolor nacional, como lo son: Yolfran Caricote juega con Club Deportivo Hermanos Colmenárez; Luifer Hernández líder goleador de la Liga Futve; Roberto Sánchez y José Juan Reyes con la Academia Puerto Cabello; Samir Ramírez con Estudiantes de Mérida, Wesley Sánchez Nueva Esparta FC, Josef Martínez, referencia de la Vinotinto que juega en la Major League Soccer de Estados Unidos.

En esta labor, el profesor Ospino también agradece a otras de las personas que lo acompañan en Acefuc: Edgar González, Yubisay Ochoa, Eyni Castellano y Yetzi Pérez, delegados.