Derecha chilena no irá a reunión constituyente tras criticar al Ejecutivo

La derecha chilena afirmó este martes que no asistirá a la reunión constituyente programada para el jueves en el Congreso tras acusar al Gobierno de “faltar a la verdad”, desmintiendo que se han logrado acuerdos sobre la continuidad del proceso.

“Nosotros hemos tomado la decisión de no asistir (…) el anunciar acuerdos que todavía no han sido tomados me parece que es faltar a la verdad, a las formas”, afirmó el presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán.

“Además, la insistencia que han hecho partidos del oficialismo demuestra que no se ha aquilatado el resultado del 4 de septiembre”, agregó el senador por la región de Valparaíso.

Los descargos de diversos personeros de derecha apuntan a las declaraciones emitidas el pasado lunes por la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien destacó “los resultados que está teniendo (el debate constituyente), que sea paritario, electo, donde pueda participar un comité de expertos acompañando el proceso”.

“Con la participación de los mundos que se han puesto sobre la mesa, como mundo independiente, los pueblos originarios, más allá de las fórmulas”, agregó entonces la ministra.

Los dichos de Vallejo se sumaron a las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, que manifestó su deseo de “bailar cueca con el acuerdo cerrado”, haciendo alusión a las Fiestas Patrias del próximo fin de semana.

Cautela opositora

Pese a que desde la derecha reconocieron que efectivamente había “ciertos acuerdos importantes”, criticaron la posición oficialista y llamaron a la “cautela”, descartando la participación tanto de RN como de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli de la reunión del próximo jueves.

“Es imprudente, irresponsable, una falta de respeto a esta mesa (de diálogo) que ha intentado, con toda la buena voluntad, avanzar lo más rápido posible”, señaló esta mañana la presidenta de Evópoli, Luz Poblete.

“Estas declaraciones de dos ministras, una que dice que hay que bailar cueca con un acuerdo y otra que el acuerdo ya tiene prácticamente sus bordes alcanzados, lo que no es efectivo y lo dijimos ayer”, apuntó por su parte el timonel de la UDI, Javier Macaya.

Pero los parlamentarios de oposición fueron más allá, solicitando que el Ejecutivo se baje de la mesa de negociación.

“Lo que ha hecho la ministra Vallejo, de señalar que acá ha habido un acuerdo en una serie de temas, no se corresponde con la realidad (…) se hace necesario que el Gobierno guarde prescindencia respecto de estas conversaciones, lo más razonable que el Gobierno no estuviera ojalá en las conversaciones”, afirmó el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

Las negociaciones en el Congreso Nacional se iniciaron el pasado lunes cristalizando el rol protagónico que tendrá el Poder Legislativo en encauzar el proceso constituyente, esto después de la aplastante rechazo con un 62% de los votos a la propuesta de ley fundamental redactada por la extinta Convención Constitucional.

Chile se sumergió en un debate constitucional, que busca reemplazar la carta magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), tras la masiva ola de protestas que remeció al país a fines de 2019. EFE