Su hijo Enisael Job Contreras Zurita regresaba a Ciudad Bolívar, Venezuela, por la frontera entre el departamento Norte de Santander, Colombia, y el estado Táchira, en julio de 2019, después de haber estado trabajando en las minas colombianas. La llamó desde Cúcuta para informarle de su regreso y desde aquel momento no supo más de él. Tan sólo quedó la pista de un amigo de Enisael que en el año 2020 le aseguró que estaba trabajando en una finca. Lisbeth Zurita pensó que su hijo no podía comunicarse por problemas de señal, pero después volvió a contactar al joven que le había dado la información para pedirle mayor precisión, con el fin de ir a buscarlo. “Él me dijo: mire señora yo con decirle esto ya yo estoy metido en problemas, no me pregunte más”, relata Zurita. Desaparecidos y olvidados Esa respuesta le hizo indagar y así conoció que en Colombia hay fincas tomadas por grupos guerrilleros o al margen de la ley, dedicadas a la siembra o el raspado de coca. Teme que su hijo pueda estar obligado en algunas de ellas. En los últimos cinco años en la frontera colombo- venezolana ha surgido el término “desapariciones forzadas transfronterizas”, para referirse a ciudadanos de ambas naciones a quienes se les ha perdido el rastro, en medio de la migración pendular y el movimiento económico que existe en esta zona binacional. En Colombia las desapariciones han sido constantes en el contexto de la lucha armada. Para febrero de 2023 la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), informó que había 104 mil 602 personas desaparecidas. Medicina Legal presentó un informe en el que se especifica que hasta el mes de septiembre habían desaparecido 4.403 colombianos, 105 de los cuales ingresarían en el campo de desaparición forzada. En Venezuela, este fenómeno creció con más fuerza desde la pandemia por COVID-19 en el año 2020. Ese año, miles de venezolanos decidieron cruzar el país caminando para emigrar, cifra que ha ido incrementando con el paso de los años. Organizaciones no gubernamentales manejan subregistros de desaparecidos, los cuales no pueden ser contrastados con los organismos de seguridad, pues no presentan cifras.

Más de mil desaparecidos

Según la Fundación Redes (Fundaredes), desde el año 2019 hasta marzo de 2024 han desaparecido 1.091 venezolanos, 13 de ellos entre enero y la penúltima semana de marzo del año en curso. El grupo “Esperanza de Madre” maneja una data de 55 desaparecidos, la Fundación Progresar, de Colombia pero que asiste a familiares de desaparecidos de ambas naciones, ha atendido 109 casos de migrantes de nacionalidad venezolana que han desaparecido. En esas cifras destaca 39% entre los 29 y 59 años de edad. El Estado colombiano sólo ha avanzado en tres casos para su esclarecimiento. Quienes manejan estos subregistros coinciden en que la mayoría de los familiares de desaparecidos tienen temor a denunciar. A esto le suman que, tanto en Venezuela como en Colombia, las autoridades desestiman las denuncias y no les aceptan los reportes. Todo esto ocurre en un contexto en el que Norte de Santander se ha constituido históricamente como una de las zonas con mayores índices de desaparición forzada en Colombia, según Wilfredo Cañizares, director ejecutivo de la Fundación Progresar, a quien se intentó contactar para este trabajo periodístico, sin obtener respuesta. Su ubicación fronteriza con Venezuela convierte a este departamento colombiano en un territorio estratégico para el accionar de los grupos armados. También para el desarrollo de economías enmarcadas en la informalidad y la ilegalidad. Clara Ramírez, directora encargada de Fundaredes, afirma que los familiares creen el mito de que no puede reportarse una desaparición hasta que no pasen 72 horas. Esto lo utilizan algunos funcionarios para minimizar el hecho de las desapariciones. Asegura que en Venezuela hay familias que han sido amenazadas cuando intentan registrar una denuncia. Muchos reciben como respuesta que la niña o la adolescente se fue con el novio, o que sus esposos se fueron con otra. Te interesa saber:Iglesia católica comenzó campaña contra la trata de personas “Siempre las respuestas minimizan el dolor de la víctima y no atienden a esta función que tiene, por ejemplo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Este es un órgano auxiliar en la administración de justicia al que le corresponden los casos de personas desaparecidas. Sus funcionarios tendrían que ir al terreno a investigar, pero no lo hacen. Por eso la mayor parte, por no decir que la totalidad, de las victimas a lo largo y ancho de Venezuela no tienen respuesta. Este es un patrón”, agrega Ramírez. A familiares de las víctimas les preocupa que más allá de los medios de comunicación, no hay quien le preste atención a la desaparición de venezolanos en el contexto fronterizo. Esa fue una de las razones que llevó a Lisbeth Zurita a crear “Esperanza de Madre”. También busca incentivar a organizaciones defensoras de derechos humanos a seguir elevando su voz de denuncia por este tema. “Nadie habla de las personas desaparecidas en Venezuela. En Latinoamérica hablan de los desaparecidos en el conflicto armado colombiano, de las desapariciones en México, que siguen siendo masivas. Pero, nadie habla de que en Venezuela también hay desaparecidos, y que en el estado Táchira, cuando se quiere aparentar total normalidad con esto de que se abrió la frontera, no ha cesado el tema de las desapariciones. Al contrario, se han seguido incrementando incluso posterior a esa apertura. Las trochas se siguen usando para movilizar gente”, explica Clara Ramírez de Fundaredes. En este fenómeno la ONG ha encontrado un patrón, y es que en zonas fronterizas es donde confluyen casi todos los desaparecidos que son de otras regiones del país. Los puntos álgidos son el estado Táchira, con la frontera del Norte de Santander; el estado Bolívar, en las minas, y en el estado Falcón, en las zonas costeras. Madres con esperanza y desesperanza Hasta el año 2021 fue que Lisbeth Zurita logró viajar a la ciudad de Cúcuta a buscar a su hijo Enisael Job Contreras Zurita. Indagó en hospitales, clínicas, hoteles, terminales de pasajeros, en Medicina Legal, morgues y en las calles. Preguntó en uno y en otro lado y fue “como si se lo hubiera tragado la tierra”. Jamás pensó que regresaría de ese viaje con las manos vacías y el corazón destrozado. Ante la desesperación, comenzó a publicar a su hijo en redes sociales y así se fue encontrando con grupos de personas que estaban viviendo la misma situación. Se dio cuenta que este fenómeno no estaba ocurriendo sólo con su ser querido, sino con muchos venezolanos, lo que para ella fue alarmante, por lo que decidió crear el grupo “Esperanza de Madre”. “Comenzó la iniciativa de querer agruparnos para apoyarnos, para hacernos escuchar, que se sepa que hay una problemática bastante complicada, fuerte en fronteras, que nuestros hijos están siendo desaparecidos en fronteras y en otros departamentos de Colombia. Comenzamos nosotras a apoyarnos mutuamente, porque cuando a uno se le desaparece un familiar no sabe nada. Uno queda como que en un barco a la deriva, desorientado, no sabe qué hacer, a dónde acudir, en qué instancia colocar la denuncia”, relata. Puedes leer: Colombia reconoce ante la CorteIDH su responsabilidad en un caso de desaparecidos Zurita destaca que poner una denuncia en el Cicpc en Venezuela o en la Policía de Colombia es un proceso lleno de trabas. El camino se cierra para el familiar en búsqueda. Si es en Venezuela les dicen que vayan a Colombia, que fue donde ocurrió la desaparición. “Te hacen creer que te están tomando la denuncia, pero luego vas a verificar cómo va el caso, qué ha pasado y resulta que en el sistema no hay absolutamente nada. Se burlan de uno en términos generales”. Para ella fue difícil que le tomaran la denuncia en los dos países, pues se desconoce en qué punto ocurrió la desaparición de su hijo. “Tuve que insistir en varias ocasiones para que me pudieran tomar la denuncia, para que mi hijo pudiera ser buscado tanto aquí en Venezuela como en Colombia, porque él desaparece en fronteras. Entonces yo decía: si mi hijo logró cruzar y está de este lado entonces no me lo van a buscar porque sencillamente desapareció en el territorio colombiano. Es un tema complicado y nos ha costado mucho”. “Esperanza de Madre” agrupa actualmente a 55 mujeres, madres, hermanas, esposas, que han perdido a un familiar. El mayor apoyo lo han encontrado en la Fundación Progresar, que funciona en la ciudad de Cúcuta. Con ellos han logrado formalizar las denuncias en Colombia, cotejar ADN, entre otras acciones, para también corroborar si sus familiares están en fosas comunes. Estos casos también han sido presentados por la organización a la Cruz Roja Internacional, en donde han adelantado algunas acciones ante la Cancillería y la Asamblea Nacional en Venezuela, pero no han obtenido respuesta. En situación de calle Desde el 26 de enero de 2019 Yennifer Zapata no sabe nada de su hijo Williams José Parra Zapata, quien para ese entonces tenía 18 años de edad. Vivía en la ciudad de Cúcuta, en donde trabajaba como vendedor informal. A pesar de no tener teléfono celular, diariamente se comunicaba con su mamá a través de la red social Facebook. Williams y Yennifer son de Cagua, estado Aragua, desde donde el joven salió –junto a unos amigos- como muchos otros venezolanos, con la esperanza de encontrar mejores ingresos para crecer económicamente y apoyar a su familia, sin embargo, no lo había logrado hasta entonces. Vivía en situación de calle y esto lo sabía su mamá. “Se comunicaba conmigo vía Facebook, hasta el día 26 de enero del 2019 a la 1 de la tarde, hora de Venezuela. Se comunicó conmigo, me dijo que tenía situación de calle, que él me volvía a llamar a las 5, pero no me llamó, y como tal pues no he sabido más de él desde ese día. Él se fue a buscar un mejor futuro”, recuerda la madre del joven. A partir de aquel momento la familia lo ha publicado por las redes sociales pidiendo información, pero no ha obtenido respuesta. Tampoco han podido viajar a Colombia a formalizar la denuncia de su desaparición, por falta de recursos económicos.

