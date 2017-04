Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).-

José Gómez, de Banning, California, pregunta…: “¿Cómo se anota un doble play si por ser zurdo y poderoso el bateador, el shortstop juega en terrenos del segunda base y ahí recoge un roletazo, tira a segunda, donde cubre el tercera base, quien hace el out y tira a primera, 463 o 643?”.

Amigo Pepe…: No, 653, porque deben usarse los números de la posiciones, tal y como aparecen en la alineación.

Jesús Galaviz, de Hermosillo, pregunta…: “¿Podría relatar la historia de Joseph Jefferson Wofford Jackson, y está usted de acuerdo en que lo hayan vetado del béisbol, cuáles son los tres bigleaguers con 18 o más temporadas en ese nivel, por qué llaman carrera de caballito a la que entra por base por bolas con tres en bases?”.

Amigo Chucho…: Joe (El Descalzo) Jackson fue llamado así en su primer juego como profesional en clase D, porque nunca había usado zapatos, le regalaron un spikes nuevos, le causaron ampollas, se los quitó y como en seguida conectó triple, todos pudieron verlo descalzo. Alguien del equipo contrario lo llamo “El Descalzo Jackson”… Cuando el escándalo de los ocho Medias Blancas vendidos a los apostadores en la Serie Mundial de 1919, un niño le pidió… “Sey it ain’t so, Joe”, y él no respondió, por lo que se le consideró culpable. Había aparecido en 13 temporadas en Grandes Ligas con promedio al bate de 356. Murió el cinco de diciembre de 1951, a los 62 años de edad… Esos tres son Adrián Beltré, en su campaña 19, Bartolo Colón y Carlos Beltrán, ambos ya en la 20… Lo de “caballito” se usa solo en México, porque el corredor trota cómodamente, en vez de correr.

Oscar F. Loustaunau D. de Hermosillo, pregunta…:“¿Quién ha sido el pitcher que más cuadrangulares ha recibido de otros pitchers bateadores?”.

Amigo Caro…: Cy Young, a quien los lanzadores castigaron con 31 jonrones en sus 22 temporadas.

Héctor Marcano, de Adelaide, Australia, pregunta…:“Si Gleyber Torres será el shortstop de los Yankees en 2018, ¿qué planes tienen para Didí Gregorius, qué dice el curazoleño de todo ésto?”.

Amigo Jeity…: Gregorius está fimado por este año, los Yankees pueden dejalo libre en octubre. Pero, si en septiembre pueden hacer algún cambio por él lo harían para quedarse con algo finalmente, y entonces subirían a Gleyber. Además, tienen a Ronald Torreyes.

