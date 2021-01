El seleccionador francés, Didier Deschamps, acusado por Karim Benzema de haber cedido “a una parte racista de Francia”, no olvidará “nunca” el turbulento episodio que vivió tras la salida del delantero del Real Madrid del equipo nacional, señaló este sábado en una entrevista con la radio RTL.

Benzema no ha sido convocado por Francia desde su imputación a finales de 2015 por el caso de chantaje con un vídeo sexual a Mathieu Valbuena, compañero de selección y que tampoco ha vuelto a ser llamado.

“Deschamps cedió a la presión de una parte racista de Francia”, señaló Benzema el 1 de junio de 2016 a la prensa española, dos días antes de que la residencia del seleccionador apareciera con pintadas de “racista”.

“Es una huella. Incluso si con el tiempo se ha suavizado un poco, no puedo olvidarlo. No está ligado únicamente a Karim Benzema. Hay declaraciones de otras personas que provocaron este hecho violento que afectó a mi familia”, señaló Deschamps.

El técnico del equipo campeón del mundo en 2018 aseguró aceptar todas las críticas por sus elecciones como entrenador, pero que esto superó una línea roja. “Tocó mi nombre, a mi familia, para mí es inaceptable”.

“Algunas declaraciones llevan sin duda a una agresividad verbal o física. He sufrido las consecuencias, no puedo olvidar, no lo olvidaré nunca”, afirmó.

Antes de comenzar la Eurocopa-2016, el exjugador Eric Cantona declaró en un diario británico que Benzema y Hatem Ben Arfa no eran seleccionados dedido a sus orígenes.

En diciembre la denuncia de Deschamps por difamación fue declarada nula por razones de procedimiento, pero el seleccionador presentará un recurso, según su abogado.