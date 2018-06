Incomunicados quedaron los habitantes de la urbanización Los Guayabitos y sus alrededores, luego que desconocidos robaran el cableado telefónico de la avenida Valencia en Naguanagua.

La irregularidad se cometió hace unas tres semanas atrás y hasta ahora la empresa telefónica no ha podido sustituir el cableado que personas inescrupulosas robaron.

Tanto vecinos como comerciantes de la zona están afectados por la situación, pues al no tener comunicación telefónica, no pueden utilizar el Internet. En el caso de los comercios, los propietarios están imposibilitados de utilizar los puntos de venta, por lo cual están perdiendo ingresos económicos.

La agencia del Banco Mercantil no está prestando ningún tipo de servicio, por la misma situación, por lo que los clientes de Naguanagua tienen que trasladarse a otros municipios a realizar sus gestiones bancarias.

Vecinos presumen que el robo de los cables lo cometieron personas que conocen el tipo de cableado, para llevar el material exacto que le permitiera cortar en poco tiempo. Necesariamente tuvieron que utilizar escaleras de gran alcance, porque los cortes lo hicieron en partes bastante altas.

Juan Andrés Mendoza señaló que la policía debería caerle a los compradores de cables, porque si ellos no incurrieran en esta práctica, no habría quien los vendiera.

Dijo que no es posible que alguien, por obtener un lucro personal, no mida las consecuencias del daño que le está haciendo a las demás personas. Y adicionalmente la policía no haga nada al respecto.

Los vecinos esperan que el servicio se pueda recuperar lo antes posible, porque saben de casos anteriores, en otras comunidades, donde los ciudadanos siguen sin teléfono después de varios meses.