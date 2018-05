El parlamento de la unidad europea, en representación de 28 países de la comunidad, o sea de Europa entera, condenó, con una mayoría aplastante de 492 votos a favor y apenas 87 en contra, la convocatoria para las elecciones presidenciales en Venezuela, por supuesto acatando órdenes de Maduro y decididas por la Asamblea Nacional Constituyente con el respaldo del CNE (Consejo Nacional Electoral). A raiz de esa decisión unitaria, el ciudadano Antonio Tajani, parlamentario italiano que, por Constitución está desempeñando, durante este quinquenio, el cargo de Presidente de la Euro Comunidad, pidió la suspensión inmediata de las elecciones presidenciales en Venezuela.

Despues de la triste humillación sufrida el mes pasado por el presidente Maduro cuando se le impidió estar presente en la reunión de la Cumbre de las Américas, a la cual participaron todos los presidentes americanos, esta es la segunda vez que el mundo entero lo humilla – en este caso toda Europa – prohibiendo convocar las elecciones presidenciales, por lo meno hasta tanto no se cumpla con las normas internacionales, en plena sintonía con las reglas establecidas con la OEA (Organizacion de Estados Americanos), exigiendo además al gobierno legítimo que salga vencedor en estos comicios, enfrentar con urgencia y con tempestividad la crisis nacional y trabajar con carácter de prioridad por la paz y para la reconciliación nacional del país. Ademas el Presidente Tajani propuso mandar una comisión a Venezuela para poder atestiguar la crisis humanitaria que esta viviendo este país.

Yo creo entonces que todos, comenzando por supuesto por los dirigentes de este país, deberían tomar conciencia de que estamos viviendo en pleno siglo XXI y, por lo tanto, no podemos hacer lo que nos de la gana sino que tenemos que remitirnos a ciertas normas de carácter internacional, respetarlas, no transgredirlas so pena de quedar aislados y, por lo tanto, incomunicados y desconectados del mundo civilizado. Caramba, si Europa entera, si casi toda América Latina con excepción de Cuba, Bolivia y Nicaragua, si el mundo entero, con excepción de China y Rusia (nuestros macroscópicos acreedores!) no van a reconocer la elecciones que pretende convocar Maduro, una razón debe haber!

No estamos viviendo en los tiempos de Juan Vicente Gómez cuando, un militar jefe de estado hacía y deshacía todo lo que quería. Hoy día, una persona inteligente tiene …o tendría necesariamente que tomar conciencia de que…mucha agua ha pasado por debajo de esos puentes, Aqui vale entonces el conocido refrán criollo: o corre o se…encarama.. No veo otras alternativas!