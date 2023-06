En estos momentos me encuentro en Buenos Aires, hermosísima ciudad a la que antes venía atendiendo a invitaciones a congresos y a la que también asistí como artista, con las Brujas y Zuzón de la Universidad de Carabobo y hasta como turista, pero desde hace siete años la visito como familia de inmigrantes. Mi hija Isa y mi hermano Juan Pablo, viven aquí desde 2016 y así, la vida es diferente. Que conste que dije diferente, no menos maravillosa.

Cuando fui invitada como ponente a los congresos de Grafología, compartí con colegas de este y de otros países, nos llevaron a lugares turísticos y todo fue increíble.

Con los años, regresé como artista, miembro del Ensamble Polifónico Las Brujas y Zuzón de la Universidad de Carabobo, atendiendo a una invitación que nos hizo el Conservatorio Manuel de Falla de la ciudad de Buenos Aires y en verdad fue excelente el trabajo. La charla la dictaron mi hermano Juan Pablo y la profesora Alba Pérez Matos, directora y subdirector de cultura de la Universidad de Carabobo, en aquellos momentos y nosotros, el ensamble, hacíamos los modelos musicales a los que hacían referencia.

En esa misma oportunidad, había venido también como compositora. Resulta que una de mis canciones, un merengue que titulé “El Empava’o”, le había gustado mucho al maestro Carlos López Puccio, integrante de Les Luthiers y director del Estudio Coral de Buenos Aires. El maestro López Puccio le pidió a mi hermano que lo arreglara para su agrupación y, en poco tiempo, “El Empava’o” fue llevado al Teatro Colón, uno de los mejores del mundo, interpretado por el Estudio Coral de Buenos Aires, acompañado por La Camerata Bariloche, todo bajo la dirección del maestro López Puccio.

No sé por cuánto tiempo estuvo aplaudiendo el público, mientras Carlos, el director, señalaba el balcón donde me encontraba y las lágrimas por la emoción, me impedían ver lo que pasaba. En aquella oportunidad, además de mi familia y de los integrantes de Las Brujas y Zuzón, me acompañaron al Colón, la directora de Cultura de la UC, Alba Pérez Matos y Liliana Lozano, una amiga muy cercana de la Radio Universitaria. También nos acompañó Pedro Elías Giménez, del Grupo de Música Popular Latinoamericana, quien ese día fue invitado a tocar, en mi merengue, las maracas con los artistas argentinos, una experiencia de la que cualquier venezolano no puede jactarse.

Ahora las cosas han cambiado. La situación del venezolano no es la misma. Los profesores universitarios ganamos unos sueldos miserables y tenemos que ver otras maneras de ganarnos el pan.

Como todas las familias venezolanas, tenemos hijos viviendo fuera del país. Nuestro sueño era estar juntos de nuevo y lo conseguimos.

Logramos reunirnos los cinco en Buenos Aires, mi marido, mis tres hijos y yo y, mi hermano nos hizo compañía. Una amiga nos regaló unas entradas para un concierto en el Teatro Colón, no podíamos perder la oportunidad y para allá nos fuimos los seis, recordando aquella noche mágica del “Empava’o” con suerte.

Creo que esa noche me disfruté el Colón más que nunca. Me enteré de que es apenas desde hace treinta años, cuando se permite tocar música no sinfónica. Se estrenó con la ópera Aída, de Giuseppe Verdi, el 25 de mayo de 1908 y recientemente, en 2018, la página italiana Travel365, uno de los sitios de turismo más destacados a nivel global, eligió al Teatro Colón, como el teatro de ópera más importante del mundo por considerarlo “un verdadero monumento del arte teatral, lírico y acústico, sin duda de los mejores de todos los tiempos”.

Y de pronto vino a mi memoria nuestro querido Teatro Municipal de Valencia, con aforo para 647 personas, el 26% del aforo del Colón, que es de 2478 personas. Pero que es que no tienen comparación. El Teatro Municipal de Valencia, hecho como réplica del Teatro de la Ópera de París, fue declarado Monumento Histórico de la Nación, por su gran valor arquitectónico y porque tiene el plafón decorado con una grandiosa obra del pintor valenciano Antonio Herrera Toro. Sin duda, uno de los más hermosos del mundo.

Y pienso, estos momentos hacen falta, cuando uno valora lo que tiene. Así como ciertos emigrantes nos llegaron hablando de sus maravillas con orgullo, no tuve sino que subir la mirada y recordar nuestro plafón. Valencia, cuánto te amo.