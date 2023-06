El 24 de mayo, día de María Auxiliadora, la Editorial Panda celebró el relanzamiento de la revista IN-fórmate; es decir, bautizó el primer número de IN-fórmate Hoy, con el mismo formato, aunque vestido de lujo y los mismos objetivos de la creada por Don Pedro Rojas, hace cincuenta años.

Don Pedro soñaba con una revista que pudiera plasmar en sus páginas, temas científicos, literarios, históricos y sociales, que, de una manera sencilla, estuvieran orientadas hacia el interés de todos los sectores de la colectividad y lo cumplió. Así mismo lo manifestó Luis Augusto Núñez, en su artículo Desde el balcón de la revista IN-fórmate, publicado en marzo del año siguiente de su fundación, 1974.

Fue el 14 de marzo de 1973, cuando vio la luz, el primer número de IN-fórmate, con importantes colaboradores que, con los años, fueron aumentando, cuyos nombres, gracias a sus obras, hoy encontramos en plazas y calles, como Fabián de Jesús Díaz y Salvador Feo La Cruz, o que simplemente pertenecen a la historia y literatura de Valencia y del país, como el cronista Guillermo Mujica Sevilla y su Desde el solar valenciano, el poeta Leoncio Lucena Alvarado, Oswaldo Feo Caballero, contando la historia de Carabobo, Luisa Galíndez, Carlos Luis Ferrero, Francisco Polo Castellanos, Juan Correa, Felipe Herrera Vial, Pedro Téllez Carrasco, Judith Villamediana, Magaly Feo de Correa, Félix Olaizola Rojas, Luis Clemente Ortega y Subdelia Páez de Sevilla, por nombrar a algunos.

Por supuesto que la mayor colaboración la obtuvo de su familia. Sus hijos, Carmen Elena y Pedro Luis, fueron directora y sub director, respectivamente y su nieta Marielena Viso de Douaihi, era quien llevaba las relaciones públicas, aparte de hacer unos reportajes excelentes.

Gracias a ellos, nos llegaron anécdotas históricas, muy agradables, como una que contó el ex gobernador Salvador Feo La Cruz, en la revista Nº 149, de agosto de 1985, sobre una persona que, cuando murió el general Gómez, fue insultada, a través de una nota escrita, pero no entendía el insulto y fue a consultar a su abogado. Este señor tampoco comprendía la frase que percibía insultante: “Señor, usted no es un mediocre, es un octocre”. El abogado trató de convencer al cliente que se olvidara del hecho, porque tampoco conocía la palabra, pero ante tanta insistencia, la analizaron bien: “Si mediocre es medio, octocre debe ser un octavo”. El hombre aumentó su furia, lo habían llamado el octavo de un hombre, mientras el abogado entre risas le dijo: “Pues chico, yo celebro la agudeza de nuestro pueblo, eso no se le hubiera ocurrido ni a Unamuno. Trate de hacer las paces con ese hombre, recuerde que pronto vendrán elecciones y usted es un gran aspirante”.

Y no debió haber sido fácil mantener esta maravillosa revista. El mismo Don Pedro escribió en una editorial que, en cada entrega de IN-fórmate, el lector encuentra gratas amenidades con sabor a tierra nuestra, a tierra valenciana, pero critica el momento en que la Municipalidad suspendió su aviso, afirmando con eso, el no saber valorar el esfuerzo que significaba la revista y afirmó: “lamentablemente la esencia cultural no se compra en farmacia ni todos los concejales de Valencia tienen el don del intelecto”.

En aquel momento, siendo IN-fórmate una revista de distribución gratuita, que se mantenía gracias a las publicidades, suspender una tan importante como la del Concejo Municipal, era demostrar, de alguna manera, que no les interesaba el valor histórico y cultural de la ciudad. Alfonso Betancourt, publicó en El Carabobeño, el 11 de julio de 1985, un artículo que después publicó también IN-fórmate, en el que explica lo doloroso de la situación.

Pero la revista pudo más y logró que la misma institución, el Concejo Municipal de Valencia, tres años más tarde, decretara para IN-fórmate, el galardón de Patrimonio Cultural de Valencia, en 1988. Otra enorme ganancia fue llegar a treinta y tres años de fructífera vida periodística.