El hecho de presidir una institución como la Sociedad Amigos de Valencia, me han llevado a pensar muchas cosas, entre ellas, que la valencianidad no puede ser un signo de gente encopetada o adinerada, sino más bien el sentido de pertenencia hacia nuestra ciudad.

Ayer, hablando con la madre Ana María Fernández, del Colegio Cristo Rey, me comentaba con su acento andaluz, que ella no se va de su amada Valencia. Así como ella, muchos nacidos en otras latitudes, afirman lo mismo, “cuando muera, que me entierren aquí, en mi Valencia querida”.

El año pasado se nos ocurrió a los miembros de la Sociedad Amigos de Valencia honrar a esas colonias que sienten Valencia como suya; entiéndase, Portugal, España, Italia, China, Cuba, Líbano y tantas otras. Por esta razón, hablamos con la doctora Fátima Pontes, presidente de la Cámara Venezolana Portuguesa, Cavenport, para llevar a cabo el primer evento que denominamos “La valencianidad de los portugueses”.

Después de tantos preparativos no pude asistir porque unos días antes de que se llevara a cabo, me fui a Argentina. Mi saludo lo incluyeron en un video que fue mostrado, con los testimonios de varios lusitanos que residen en Valencia y de valencianos hijos de portugueses. Se realizó con la colaboración de varias empresas ligadas de alguna manera a Portugal, en la Asociación de Ejecutivos, que también mostró su apoyo para la ejecución del mismo.

Cómo habrá quedado de bonito, que este año, sin que hubiéramos podido continuar con los actos de otras colonias, la comunidad portuguesa volvió a hacer el suyo.

Los lusitanos conmemoran el Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades Portuguesas, el 10 de junio. En esta fecha, que coincide con el fallecimiento del escritor Luis Vaz de Camões, en 1580, se celebra no solo el Día de la Lengua Portuguesa, sino también el del Ciudadano Nacional y el de las Fuerzas Armadas. Por esta razón, esta segunda celebración de la Valencianidad de los portugueses se llevó a cabo el 13 de junio, día de San Antonio, santo portugués, por cierto.

Cuando se menciona la llegada de los lusitanos a nuestro país, inmediatamente pensamos en la década de los cincuenta. Esa migración que huía de la férrea dictadura que los agobió por más de cuarenta años. Sin embargo, la historia narra, con pruebas, que su presencia en Venezuela se remonta al siglo XV, cuando arribaron como marineros en barcos españoles y se establecieron aquí. Porque, como desde ese siglo, Portugal era una potencia en navegación, era lógico incluir a los marineros portugueses en las grandes empresas marinas.

En efecto, durante el tercer viaje de Cristóbal Colón a las Indias Occidentales, en 1498, que lo llevó a la Península de Paria, existen registros que indican la presencia de varios tripulantes lusos en su flota. Y, en 1502, cuando llega la expedición de Alonso de Ojeda, había un piloto portugués llamado Joao Vizcaíno, que estaba acompañado por otros marineros de su país.

Otra prueba de la presencia de portugueses en Venezuela desde la colonia, es el nombre del estado Portuguesa. Recibió ese nombre el cuatro de agosto 1909, en honor al Río Portuguesa. Y este río se llama así, según una leyenda, por una joven portuguesa, esposa del conquistador lusitano Melchor Luis, compañero de João Fernandes de Leão e Pacheco (Juan Fernández de León y Pacheco), fundador de Guanare en 1591, que se ahogó en ese río.

Pero también hubo italianos en el pasado de nuestro país. ¿O acaso olvidamos que Colón era de Génova? Y en sus carabelas vinieron españoles, italianos y portugueses. El término “ítalo-venezolano” se refiere a una persona nacida en Italia, nacionalizada venezolana o que al menos, vive aquí. Y son muchos los italianos que ayudaron a construir esta ciudad.

Alguien me comentó que, para celebrar la valencianidad de la colonia española, deberíamos llevar a cabo varias actividades según cada región. Existen zonas que se sienten más venezolanas que otras, como la canaria, la gallega o la vasca. Sin embargo, el año no nos alcanzaría para abarcar todas estas festividades.

Recientemente vi en redes sociales que la familia Chang celebró cien años en Venezuela. Así como ellos, hay muchos chinos que han hecho vida en Valencia desde hace mucho tiempo.

Existen otras colonias que llegaron después. Por ejemplo, la comunidad cubana comenzó su migración a Venezuela con la llegada de la revolución a su país. Trajeron con ellos sus costumbres, su comida y sus conocimientos.

En fin, así como se festejó la valencianidad de los portugueses, también celebraremos la valencianidad de los españoles, italianos, chinos, cubanos, libaneses y la de todas aquellas colonias que sientan a Valencia como suya.

