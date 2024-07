“Los Paticos Feos” es un coro italiano, creado y dirigido por la venezolana Paola Montanari. Paola es una valenciana nacida en Caracas, como yo, pero que vive en Italia desde hace más de cuarenta años. La conocí cuando todavía era casi una adolescente, vivía aquí y cantaba con su hermana, Lucía, además de pertenecer al grupo musical cristiano “Somos Iguales”. Es decir, sus primeros años los vivió aquí, hasta que se fue a la tierra de sus padres, a continuar sus estudios universitarios, pero lo que encontró fue el amor. Se casó y tuvo una hija, Annalisa. No perdimos el contacto, a pesar de que los años no dejaban de pasar.

Una mañana de enero de 1986, iba yo por la autopista de San Diego a Valencia, cuando en radio anuncian la canción “Marinero”, de una nueva cantante, ¡Lucía! En lo que escuché la voz, una emoción me embargó, la reconocí de inmediato, era Paola Montanari. En esa época no había celulares y yo, que iba sola en el carro, no tenía con quién compartir tanta emoción.

Sabía que Lucía, la mayor de las hermanas, había grabado un tema, “Qué belleza”, letra suya y música de Giovanni Lelli, que sonaría en Italia durante el verano. Pero había advertido que no contaran con ella, porque simplemente no era su estilo. Sin embargo, fue incluida en el Festival Riva Del Garda, en el que también cantarían Ricardo Cocciante y Tina Turner, entre otros.

Como Lucía se negó, a alguien se le ocurrió pedirle a su hermana Paola, que cantara el tema esa noche, al fin y al cabo, según ellos, eran muy parecidas físicamente y, como todo el mundo doblaría, estaban seguros de que Paola lo haría muy bien, como en realidad pasó. Incluso supimos que Cocciante, al final de la noche, la felicitó.

Entonces un productor italiano la escuchó, le pidió encantado grabar otro tema veraniego, “Marinero” pero, en lo que Paola comenzó a grabarla, al escuchar su voz, el tipo se da cuenta de que no es la misma de la otra canción. Estaba muy bien, pero no era la voz que él había escuchado. Paola explicó que quien había cantado “Qué belleza” era su hermana Lucía. Por contrato, de todas maneras, la grabó con Paola/Lucía. Pero casualmente, un productor de Caracas que se encontraba presente, se volvió loco ante el éxito de una venezolana en Italia y le propuso traerla a Venezuela, para lo cual había que promocionarla antes.

A todas estas, todo lo vivido por Paola me lo había narrado Lucía, como se hacían las cosas antes, por carta. Al escuchar la voz de Paola en radio, me di cuenta de lo que pasaba y morí de la emoción.

Tanto Paola como su hermana Lucía estuvieron ligadas a la música desde pequeñas. Paola, cuando tenía cuatro años compuso una canción dedicada a un patico feo y así la tituló. Ambas pertenecieron a la estudiantina que dirigía el maestro Rafael Dalmau en el colegio Sagrada Familia, en la calle Soublette de Valencia.

El éxito de “Marinero” en Venezuela fue increíble. Recuerdo, cuando se presentó en el Círculo Militar, los admiradores tendían sus manos buscando tocarla mientras caminaba, como suelen hacerlo con sus ídolos. Yo estaba a su lado, viviendo su éxito, sin poder creer lo que estaba pasando. Y sus amigos también la acompañamos al programa Fantástico, conducido por Judith Castillo, reina de belleza venezolana. Allí alternó con Yordano, Ilan, Franco De Vita y Carlos Mata, con quien cantó en vivo.

En 2017, en la ciudad de Génova, a Paola se le ocurre la idea de crear un orfeón sin límites de edad para todo aquel que quisiera divertirse a través de la música. Así nace el coro “Los Paticos Feos”. ¿Y qué cantan los Paticos Feos? De todo un poco. En italiano, en inglés y en castellano.

Ahora, en este año 2024, nace la idea de crear “El paréntesis latino”, con temas tales como “La vida es un carnaval”, “Caminito”, “Mi cafetal”, “A mundo Barquisimeto” y “Merengue sonero” de la Billo´s, entre otros. Aderezado con vestuarios típicos, multicolores, adornos florales en el cabello de las damas, coreografías, sonrisas y mucha alegría. Hay que hacer notar que los cantantes son personas de juventud acumulada, todos italianos que no hablan español ni bailan música latina y sin embargo, enloquecen al público con la puesta en escena de estos ritmos caribeños.

Y aquí en Venezuela, hoy en día, cuando ya han transcurrido más de cuarenta años de aquel “Marinero”, de Lucía, ella todavía es recordada.

Cuando Lucía Montanari, su hermana y yo, en 2016, llevamos la propuesta de “Epa Comadre” a la emisora radial Onda Valencia, nos citó Edgar Barrios, vicepresidente de Unión Radio y nos contó, muy emocionado que, cuando Paola (Lucía la de Marinero), llegaba a Maiquetía a promocionar su canción, él fue la persona designada por la disquera para recibirla en el aeropuerto. Se había ido con una intérprete, pues imaginaba que, si Paola venía de Italia, no hablaba español. La sorpresa fue que no solo lo hablaba a la perfección, sino que era venezolana y había vivido en Valencia. Habían transcurrido treinta años y ella aún estaba vigente.

Hoy por hoy, Los Paticos Feos, bajo la batuta principal de su creadora, Paola Montanari, se exhiben en diferentes escenarios europeos, con su misma chispa y entusiasmo.

Bravo Paola, sigues teniendo a Venezuela en tu corazón. Felicitaciones a “Los Paticos Feos” y a su directora, Lucía la de “Marinero”.

Si quieren disfrutar de Lucía y su Marinero, aquí les dejo el link: LUCIA » Marinero» version original (youtube.com)