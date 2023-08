Siempre quise ser ingeniero civil, así que, apenas me gradué de bachiller, me inscribí en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo. En esa época, esa Facultad solo ofrecía tres tipos de carrera, mecánica, industrial y eléctrica. Mi frustración se asomó en lo que vi que la ingeniería civil no estaba entre las ofertadas, pero, como no quería mudarme a Caracas, me inscribí en ingeniería eléctrica.

Al principio fue fantástico. Había una oficina dependiente de la dirección de cultura, donde los estudiantes podían hacer música. El director de esa oficina era Rafael Humberto Ramos Giugni, amigo de mi padre y yo pasaba más tiempo ahí que en clases.

Por fin traté de enseriarme y hasta tuve mi equipo de estudios, Marisela Aristeguieta, prima de mis primos caraqueños, Kike Coll, Francisco Noya, Marcelo Berto y algunos otros cuyos nombres se me escapan. Comenzamos a estudiar bajo la tenue luz de los postes del centro comercial el Recreo, donde estaba el Automercado CADA, rodeado de otros estudiantes de otras carreras, como Paúl Escovar, Ludy López y Jacky Beisber.

Cuando nos dimos cuenta de que ir a estudiar con nuestras sillitas de extensión al estacionamiento del CADA, no nos hacía rendir como hubiéramos querido, decidimos hacerlo en nuestras casas, así que nos turnábamos. Cuando nos tocó estudiar la casa de Francisco, en La Viña, me impresionó el enorme piano de media cola en la sala de su casa. Creo que no había más muebles en ese gran salón. Nunca me le acerqué, estudiábamos en el estudio de sus padres.

Un día, Francisco nos comentó que no podía estudiar para un examen de análisis, porque tenía examen de piano en Maracay, en el conservatorio de Música del estado Aragua. Creo que lo admiré desde ese momento, en cambio nuestros amigos, primero rieron creyendo que era una broma, luego lo regañaron. No podían entender que para alguien fuera más relevante estudiar piano que aprobar una materia tan importante como el Análisis Matemático.

Finalmente, ni Francisco ni yo terminamos ingeniería. Él se dedicó a la música y yo me fui con mis padres a España.

A mi regreso, dos años más tarde, Federico Núñez Corona, director de la Coral Filarmónica de Carabobo, me había invitado a formar parte de su coral, que ensayaba en la sede de la naciente Orquesta Juvenil de Carabobo, en Las Acacias. La secretaria de la Orquesta era Mary Schwarzemberg y me habló de que el primer director de la joven orquesta, había sido Francisco Noya, mi amigo. Ya no estaba ahí porque se iba a ir a Estados Unidos para estudiar una Maestría en Composición y Dirección Orquestal en la Universidad de Boston y por él quedó Felipe Izcaray. Ahí conocí a varios hermanos de Francisco que tocaban en la orquesta.

Pero Francisco Noya no quedó en el recuerdo. Siempre, de alguna manera, algo lo traía a nuestra realidad. Para colmo me enteré de que había sido uno de los músicos y arreglistas de mi cuñado Amhed Ramos, por lo que mi marido, Sergio, también lo estimaba y admiraba mucho; más todavía cuando el mismo Francisco le dijo que lo vivido con las composiciones de Ahmed, había sido su inspiración para dedicarse a la música.

Y supimos que llegó a ser director asistente de la Filarmónica de Caracas y asistente de director musical del Teatro Teresa Carreño.

En Estados Unidos fue por diez temporadas, director musical de la Orquesta Juvenil del Empire State. A ellos, además de llevarlos a Europa en dos oportunidades, los hizo presentarse en lugares de gran renombre como el Carnegie Hall y Ozawa Hall de Tanglewood. También fue director de la Filarmónica de Rhode Island y de la Orquesta Sinfónica de Longwood en Boston.

Actualmente y desde hace muchos años, es miembro del cuerpo docente de dirección en la Berklee College of Music de Boston donde dirige la Berklee Contemporary Symphony Orchestra. De hecho, fue el creador de la cátedra de dirección y su primer director. Y no podemos olvidar que es el director de la Boston Civic Symphony Orchestra. Sin dejar de lado que ha sido director invitado de numerosas orquestas tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo.

Por mi hermano Juan Pablo Correa, también músico, supimos de la última vez que estuvo en Buenos Aires, cuando se presentó en el CCK, gracias a una foto que nos mandó con él y nos alegró mucho.

El pasado once de agosto de 2023, estando nosotros en Buenos Aires, nos enteramos de que la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” presentaría un concierto especial, con el compositor y multi instrumentista Hugo Fattoruso, y la percusionista Albana Barrocas, bajo la dirección del venezolano Francisco Noya, en el Auditorio Nacional del “Centro Cultural Kirchner”, conocido popularmente como «La Ballena Azul», uno de los más grandes del país. No podíamos faltar a ese concierto.

Nos pusimos en contacto con su hermana Madyori Noya, gran amiga que reside en Buenos Aires, donde también está su hermano Emilio y pudimos reunirnos antes y después de la presentación.

Verlo fue un placer enorme y nuestro orgullo venezolano creció aún más. El concierto resultó maravilloso y mi mente viajó al pasado. Quién hubiera pensado que ese muchacho que estudiaba bajo la luz de un poste del CADA del Recreo, en Valencia, ahora iba a ser alumbrado por las luces de los mejores teatros del mundo, llevando el nombre de Venezuela en alto y su valencianidad en el corazón.