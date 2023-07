El 9 de julio amanecimos con la maravillosa noticia de que al arzobispo emérito de Cumaná, Monseñor Padrón, nuestro querido párroco de La Inmaculada de Camoruco, conocida por muchos como la Iglesita de los italianos, fue nombrado Cardenal por el Papa Francisco, convirtiéndose en el séptimo cardenal venezolano en la historia de nuestra Iglesia.

Monseñor Padrón nació en Montalbán el 17 de mayo de 1939. Realizó sus estudios secundarios en el Seminario Menor de Valencia y, los sacerdotales, en el Interdiocesano Santa Rosa de Lima, en Caracas. Fue ordenado sacerdote por monseñor José Alí Lebrún, nuestro segundo cardenal venezolano, también carabobeño, cuando era Obispo de Valencia. Y tal vez no sepamos los valencianos que tanto lo queremos, que monseñor Padrón se graduó en el Instituto Pedagógico de Caracas, de profesor de castellano, literatura y latín, pero también se especializó en Dinámicas de Grupos y Pastoral Juvenil en Bogotá. Además, es licenciado en Teología Bíblica, egresado de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y tiene un diplomado en Ciencias Bíblico Orientales, que realizó en el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén, que es el centro de estudios académicos, bíblicos y arqueológicos de los franciscanos en Tierra Santa.

Fue Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Caracas, nombrado por el Papa San Juan Pablo II y luego, el Cardenal Lebrún lo consagró Obispo en la Catedral de Caracas, en 1990. En 1994, el Papa San Juan Pablo II lo nombró II Obispo de la Diócesis de Maturín y el mismo Papa, en 2002, lo nombró Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Cumaná, de la que ahora es Arzobispo emérito.

Ha sido una figura destacada en la defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela, así como un promotor del diálogo y la reconciliación entre los sectores políticos enfrentados. Durante su presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana, entre 2012 y 2018, es decir, por dos períodos, monseñor Padrón denunció las violaciones a la Constitución, las agresiones a la libertad religiosa, la crisis humanitaria y la represión a las protestas pacíficas por parte del gobierno.

También impulsó diversas iniciativas pastorales y sociales para atender las necesidades del pueblo venezolano, especialmente de los más pobres y vulnerables, fomentando reuniones con Cáritas Venezuela, la red de comedores populares y el plan de emergencia humanitaria.

Su fe no tiene límites. Me comentaba el padre Pitter Fernández, vicario de la Parroquia La Inmmaculada de Camoruco, que monseñor Padrón, en una oportunidad tenía que ir a Caracas a la Conferencia Episcopal, y le pidió que lo llevara, pero en esos momentos había una crisis de gasolina de las más fuertes y el padre Pitter le comentó que así, sin gasolina, sería imposible ir, pero monseñor alegó que nada era imposible para Dios, que confiara en Él. Todavía el padre Pitter no entiende cómo el carro no necesitó más gasolina para llegar a Caracas y allá consiguió combustible, sin problemas y monseñor le decía “¿y tú lo dudabas?”.

Pero esa anécdota sólo nos habla de la fe de monseñor, su pasión por el bienestar de los pobres ha sido otra de sus características.

Desde que llegó a la parroquia La Inmaculada de Camoruco, las aceras vecinas a la Iglesita de los italianos, a veces los mediodías se ven llenas de gente haciendo grandes colas para recibir un plato de sopa. Es lo que llamaron la olla solidaria.

Cuando en la Sociedad Amigos de Valencia viendo esta obra tan bonita de alimentar al necesitado, quisimos otorgarle a monseñor el reconocimiento que hacemos todos los años a los valencianos o residentes, que se han destacado y son un orgullo para nosotros, el primer opuesto fue el mismo monseñor Padrón. Dijo que él no se lo merecía, sino las personas que lo habían ideado y que se dedicaban a eso con todo el amor del mundo. Ahí nos reveló los nombres de una hermosa pareja, Omar Contreras y su esposa Mildred Navas, a quienes les otorgamos el reconocimiento, a sabiendas de que monseñor también tenía sus responsabilidades y merecía él también, otro reconocimiento.

Su humildad y justicia nos enamoraron más de este sacerdote que siempre piensa en los demás.

Con este nombramiento, monseñor Padrón se une al colegio cardenalicio, que es el órgano consultivo del Papa y el encargado de elegir al sucesor de Pedro en caso de sede vacante. Los nuevos cardenales serán creados en un consistorio que se celebrará el próximo 30 de septiembre en Roma.

Felicito a monseñor Padrón por esta distinción y deseo que siga siendo ese humilde pastor fiel y valiente al servicio de la Iglesia y del pueblo venezolano.

