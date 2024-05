A veces sentimos que algunas personas son inmortales, que nunca se irán, que siempre estarán ahí, bien sea para escucharnos, para apoyarnos, para quererlos, para admirarlos. Toco Gómez es uno de esos. Un ser tan lleno de alegría y buen humor, que no te lo imaginas enfermo o partiendo al otro mundo.

Eustoquio Gómez López, “Toco” Gómez, fue uno de los humoristas venezolanos más respetados del país. Tenía un chiste para todo y ganas de trabajar siempre.

Además de admirarlo como humorista de nuestra televisión, mis hermanitos comenzaron a seguir sus consejos cuando, como el payaso “Togolo”, daba recomendaciones de cómo limpiarse los dientes con una canción que no hemos olvidado. “Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo, los dientes de abajo se cepillan hacia arriba y tus muelitas, debes limpiar, con un movimiento circular”. Togolo grabó un disco producido por Carlos Moreán y muchas canciones fueron escritas por Dioni López, “Popi”.

Se nos fue Toco Gómez

Pero lo mejor llegó con las anécdotas de amigos que compartíamos, como Chile Veloz y Carlos Moreán. Ellos comentaban que Toco Gómez era la persona que mejor sabía excusarse. Contaron que una vez, estaban en una fiesta en su casa y Toco salió a comprar hielo. Habían pasado unas dos horas y Toco no regresaba. En esa época no había celulares y muchos se angustiaron, pero Australia, su esposa, que lo conocía bien, decía con cierta calma en lugar de preocupación: “ese se distrajo por ahí, quién sabe con qué cuento vendrá”. Y en efecto, el llegar, con aquella gracia que lo caracterizaba, dijo:

–No me van a creer. Fui a comprar el hielo y, antes de llegar a la licorería, el semáforo se echó a perder y se quedó en rojo. Yo iba a comerme la luz, pero había un vigilante que, cuando se daba cuenta de que iba a arrancar, me pelaba los ojos (haciendo la mueca) y no me dejaba pasar… ahorita se fue el vigilante.

En otra oportunidad, salió a lavar el carro y llegó tres días más tarde. Según él, se fue la luz en el autolavado y las puertas quedaron trancadas con los enormes cepillos limpiadores, que rotaban. Y terminó el cuento con “ahorita llegó la luz”. Su esposa, Australia, no podía ponerse brava, también se moría de las risas, más cuando él mismo aseveraba que él era el segundo hombre más fiel del mundo, porque el primero fue Adán.

Su padre, el coronel Josué Gómez, era hijo de Eustoquio Gómez, primo hermano del general Juan Vicente Gómez y uno de sus mayores aliados. Eustoquio fue asesinado cuatro días después de que muriera el benemérito, razón por la cual, Josué y su familia, se fueron al exilio. Estamos hablando de diciembre de 1935. Siete años más tarde, después de vivir en Nueva York, el Presidente de la República, General Isaías Medina Angarita, les permitió regresar a Venezuela. La esposa de Josué, María de Lourdes López Machado de Gómez, tenía siete meses de embarazo; se trataba de Toco, quien se alegraba de haber nacido en Caracas y afirmaba con orgullo “llegué a Venezuela en vientre, como los pura sangre”.

Hace seis años, en octubre de 2018, estábamos Luis Guaguancó González y yo, haciendo los guiones para el programa que teníamos en Onda Valencia, “Epa Comadre”, quisimos dedicarle uno a Renny Ottolina. Cuando comenzamos las investigaciones, hablamos con nuestro querido Chile Veloz, quien sabíamos que había sido como un hermano para Renny y con nuestra querida Marisela Berti, también muy cercana al número uno. Ambos, después de alimentarnos con sus cuentos y anécdotas, aseveraron que “el mejor amigo de Renny”, sin duda, había sido Toco Gómez y Marisela nos pasó el contacto.

No puedo explicar lo que esto significó. Toco resultó maravilloso. En aquel momento, dicho por él mismo, tenía sesenta y cinco años y unos meses, ¿pero, cuántos meses?, entonces aclaró la garganta y afirmó: “ciento treinta”. ¿Cómo no reírnos?

En aquel momento, tenía setenta y seis años y estaba haciendo un disco con la Rondalla Venezolana y nos regaló algunas de las piezas, que pudimos compartir con nuestra audiencia. Después de contarnos que siempre había cantado, porque fue un gran serenatero y amaba las reuniones musicales con sus amigos, como Cherry Navarro, Carlos Moreán, Chelique Sarabia, Luis Guillermo Rangel -cuatrista de Chelique-, José Luis Rodríguez, María Teresa y Rosa Virginia Chacín, Rudy Márquez y mucha gente valiosa, nos habló de que grabó más de dos mil cuñas; en muchas, solo cantó el coro, pero en otras fue el solista, como en la de “en Viasa, el tiempo pasa volando”. Era una persona que hacía radio y televisión desde los dieciocho años. Un día, Luis Arismendi, de la Rondalla Venezolana, le propuso grabar algo y salió este proyecto que hizo en 2018.

En televisión, comenzó en los años 60 con Joselo en un programa llamado “Así es Joselo” y trabajó con Amador Bendayán en cine. Pero lo mejor de su vida pasó, cuando empezó a trabajar con Renny Ottolina, de quien se hizo gran amigo. Era tan unido a Renny, que sus hijas lo llamaban tío y les encantaba jugar ajedrez. En una oportunidad, iban de Madrid a París y en el aeropuerto, perdieron tres vuelos por estar jugando.

Hace poco leí que Toco es el actor venezolano que más películas grabó. Básicamente, no dejó de hacer cine. Desde Amor en las nubes, en 1968, a El Irrigador de mi amigo Milton Crespo, con Dalila Colombo, filmada en 2016, hizo cerca cuarenta y cinco películas.

Recordando las palabras de Carmen Victoria Pérez cuando ocurrió el accidente de Renny Ottolina: “menos mal que Toquito no iba en la avioneta”, solo me resta decirle, feliz encuentro allá en el cielo con toda esa gente que te quiere.

