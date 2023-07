Inhabilitaron a María Corina, yo sigo en Buenos Aires y, los venezolanos que viven aquí en Argentina están esperando la manifestación de los que están en Venezuela, ese 85% que la apoya. Pero no va a haber tal manifestación, porque esa inhabilitación es un error y, como ya han dicho varios politólogos, ese tipo de error es beneficioso para ella.

Me puse entonces a recordar mi paso por la política venezolana que, por los últimos veinticinco años se ha limitado a ir a marchas y manifestaciones y, antes, tuvo muy poca intervención.

Nací copeyana, con unos padres copeyanos, no había niña en Venezuela más copeyana que yo. Cuando tenía tres o cuatro años, me presentaba como Anamaría Correa Feo, Copeyana, para servir a usted. Creo que más que copeyana, era calderista. Me parecía bello, todo un galán. Todavía me acuerdo de cómo lo quería. Tanto mi papá como mi mamá eran dirigentes de Copei y tenían que reunirse con él, en su casa de Sabana Grande, todos los jueves en la noche. Muchas veces me dejaban con mi abuela Tata, que era vecina, pero había algunas en que tenían que llevarme con ellos. Lo recuerdo recién bañado, con su pelo siempre engominado y al verme me cargaba diciéndome ¡Catira Linda! y yo me derretía de amor. Lo veía como un abuelo joven.

Una vez fui con mi Tata a una verbena de Copei y allí estaba, rodeado de personas. Cuando me vio, qué emoción, yo le grité ¡Caldera! y él se agachó con los brazos abiertos esperando mi abrazo y diciendo lo de siempre: ¡Catira Linda! Mientras me cargaba.

Nos fuimos a vivir a Valencia por exigencias de Copei y, después de las apreciaciones del Copei valenciano, mi papá discutió con Caldera, quien le dijo a mi padre: Correa, hay que sumar, no dividir y mi padre le contestó: entonces résteme. Más nunca lo vi hasta un mitin en Maracay. De los tres a los trece años, mucho es lo que cambia una niña. Y más una como yo, que a los trece parecía de dieciocho.

Volviendo al tema, después del mitin de Caldera en Maracay, donde me puse ronca de gritar ¡EL CAMBIO VA!, José Ignacio Cadavieco nos invitó a una ternera en un club, al cual asistiría el candidato. En el club, me separé de mis padres para ver a Caldera de cerca y, cuando le fui a dar la mano, abrió sus ojos achinados y dijo ¿tú eres la catira linda de Correa? Me había reconocido y, sobre todo, se había acordado. ¡Qué memoria! Seguí muriéndome por él y desfilé por las calles de Valencia vestida de verde y con pompos en las marchas copeyanas.

Pero cuando cumplí los dieciocho años ya mis padres no eran copeyanos. Los había desencantado el partido. La única que lo seguía siendo era yo, pero sólo porque me negaba a la idea de que mi primer voto fuera por AD.

El candidato más seguro de Acción Democrática era Carlos Andrés Pérez, el tío de mi tío Jaime. Sí, resulta que la hermana menor de mi papá, María Carlota Correa, se había casado con Jaime Daza Pérez, sobrino de CAP.

Tengo que admitir que en mi familia se gestó la campaña familiar para hacerme votar por Carlos Andrés, comenzando por mi tío Jaime. Cada vez que podía me llevaba a casa de los Pérez a compartir con ellos, incluso Carlos Andrés, Blanquita y algunas de sus hijas llegaron a visitarnos a la casa de la playa, en Aragüita. Carlos Andrés llegó a comentar en una de esas reuniones, que yo era su cantante preferida, a lo que mi tío añadió: -¿Tú crees que Lorenzo sabe quién eres? Si Carlos Andrés gana, serás la cantante preferida del presidente. Y mi ego se alimentó mucho con ese comentario.

En Valencia habíamos sido invitadas mi mamá y yo a un movimiento que se estaba formando, que apoyaría a Carlos Andrés. A mí, salvo mi pasión por Caldera, jamás me interesó la política. El movimiento se llamaba Mincap, Movimiento Independiente por Carlos Andrés Pérez. Esa primera reunión fue en la Urb. Carabobo, en la casa de Fifita Bolaños de Giménez. La cosa me gustó. Eran todas mujeres y adecas, pero tan simpáticas. Querían hacer un grupo musical, para cantar más que nada gaitas -que era lo mío- y ensayamos el Himno de Acción Democrática. Me da risa pensar que todas se erizaban al cantarlo y mi mamá y yo nos mirábamos riéndonos. Yo me sentía como cucaracha en baile de gallina y creo que mi madre debe haber sentido algo parecido. A mí me venía a la mente el Juventud victoriosa, victoriosa, victoriosa, juventud copeyana, demócrata cristiana…

Pero el Himno lo montamos, porque para la presentación de la candidatura de Carlos Andrés en Valencia vendría Rómulo Betancourt. Fue en el Hotel Intercontinental. Entramos las Mincap vestidas de blanco, Rebeca y Titi Gallo, Adriana Salzano, Raquel Rodríguez y su hermana, María Adela Raidi, Meche Malpica, Pipina Pandares y tantas otras que ahora no recuerdo, todas bajo la dirección de Surama Nazar. Cuando nos tocó cantar el Adelante a luchar miliciano, entra aquel personaje pequeño, feo y regordete, pero padre de nuestra democracia y comienzo a sentir cómo se me van erizando los bellos del cuerpo. Me sorprendí adeca y no me importó.

Con mucha desilusión descubrí que Carlos Andrés no era Caldera, que no tenía su memoria para nada. Cada vez que lo veía por los asuntos de Mincap tenía que recordarle soy la sobrina de Jaime y María Carlota y él me decía ¡Ah! ¡mucho gusto! De todas formas, un poco contra mi voluntad, voté por Acción Democrática. Y muchas veces serví en La Casona de anfitriona, en ciertas fiestas, para las cuales necesitaban gente de confianza para atender a los invitados. Al fin y al cabo, yo era parte de la familia.

Hoy en día, después de haber urgado un poquito en mi historia personal, recuerdo los gobiernos de CAP y pienso en el craso error que fue destituirlo como presidente del segundo mandato, un gobierno que tenía todas las herramientas para hacer de nuestro país, un paraíso en turismo y en economía y, otro error, el haber dejado que Caldera, aquel amado Caldera, lleno ahora de soberbia, indultara a Chávez, pero eso es tema para otra conversa.

[email protected]