El mensaje es claro: Los niños y jóvenes del país necesitan sentirse identificados con el país. Así lo reconoció la directiva del Instituto Educacional Juan XXIII y decidió celebrar su 59 aniversario enfocado en la temática lema «Hoy y siempre enamorado de ti… Venezuela«.

Como cada año, el colegio realizará su tradicional desfile en el Polideportivo Misael Delgado, el viernes 23 de febrero a las 4:30 p.m., donde cada una de las secciones que integran los más de mil 200 alumnos se unirán para transmitir mensajes que hagan que las nuevas generaciones se enamoren del país.

El director académico de la institución, José Manuel Bolívar, explicó que uno de los objetivos del lema de este 59 aniversario es identificar todo lo positivo que tiene Venezuela, “para que estos chamos no sean parte de la diáspora que se encuentra disgregada”.

Es por ello que se preparó un desfile en que se mostrarán referentes del país que se parecen a ellos.

“A los chamos los aleja de Venezuela cuando sus papás hablan negativamente del país, de la ciudad, cuando sacan lo negativo de todo… Hay muchos esfuerzos por bajarle el autoestima al venezolano y debemos luchar contra eso”.

El desfile estará dedicado a los jóvenes y a Venezuela bajo la premisa de “pensar un país para nuestros hijos», cada etapa escolar resaltará las bases sobre las cuales construir una Venezuela que enamore a las nuevas generaciones, en la que se reflejen sus sueños y aspiraciones.

El evento también servirá para actualizar la comprensión de la cultura venezolana, como evoluciona en manos de la juventud, destacando su papel inspirador y como fundamento para el desarrollo del país.

Lo que piden los jóvenes

Conseguir razones para no querer migrar al graduarse de bachillerato no es fácil. “Describir el país no es suficiente porque hay cosas por hacer, describir el estado actual de Venezuela tampoco, hay que preguntarles a los jóvenes qué necesitan del país para quedarse”.

Ese ejercicio lo hicieron con los alumnos del Juan XXIII y las respuestas indican que los jóvenes piden libertades de expresión, cultura, sentirse conectados con el mundo, medios de comunicación en los que se vean representados, y vivir en un país libre.

“También sueñan con país turístico, para eso hay que reconocer el potencial geográfico que tenemos y tener gente con valores, que pueda servir, el turismo requiere de gente preparada y que conecte… Los chamos sueñan con un país con una economía distinta y no con la que crecimos nosotros”.

Otra de las respuestas de los estudiantes que sorprendió mucho es que ellos desean que se finalicen las grandes construcciones, “no les gusta ver edificios inconclusos, quieren entornos urbanos bonitos, contemporáneos y ciudades ecológicas”.

Una aspiración latente en los jóvenes es que haya servicios de primera de salud para que, cuando sus abuelitos o padres se enfermen, puedan tener la tranquilidad de que hay una infraestructura que funcione.

Con todo esto, en el desfile aniversario del Juan XXIII esperan despertar el sentido de compromiso y responsabilidad ciudadana y sembrar en las nuevas generaciones que deben entender su rol en el país.

Además de los mil 200 alumnos en escena, entre los que se incluyen los de la promoción 53 que harán su cierre con un baile cargado de emotividad, se espera que la tribuna oeste del Misael Delgado se llene como cada año con alrededor cinco mil personas, integrantes de la comunidad educativa de la institución.