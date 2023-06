Los cadáveres de las dos mujeres encontradas en un apartamento del sector Sabana de Plata, en el municipio Libertador de Caracas, fallecieron por causas naturales y no en circunstancias extrañas como habían difundido algunos portales en redes sociales, afirmó el director de la Policía Científica, comisario Douglas Rico.

De acuerdo con información del diario La Nación, María Elena Franzini Echeverría, de 57 años de edad, padecía de un trastorno mental y habría fallecido dos semanas atrás por causa de un infarto, hecho que dejó a su madre de 95 años sin asistencia, lo cual provocó el fallecimiento de la señora María Echeverría de Franzini.

El comisario Douglas Rico enfatizó que las dos mujeres murieron en fechas diferentes, pero que la causa de los decesos fue la misma. Destacó que las investigaciones estuvieron a cargo de la División contra Homicidios del Cicpc en colaboración con el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses.

«María Teresa Echeverría de Franzini se encontraba postrada en cama y dependía de su hija María Elena Franzini Echeverría, quien sufría de un trastorno. Esta última falleció hace aproximadamente dos semanas a causa de un infarto, y al no recibir asistencia, su madre no pudo pedir ayuda y también murió a causa de un infarto. No se encontraron indicios de violencia en el hogar», manifestó el comisario a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

