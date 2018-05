El caos se apoderó este jueves del operativo especial de cedulación que el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería montó en el domo de usos múltiples de la parroquia Miguel Peña en Valencia.

La mayoría de los interesados en obtener un duplicado de su cédula de identidad se apostó a las afueras del domo desde el pasado miércoles, pero buena parte de ellos no habían podido realizar su trámite a la 1:00 p.m..

Quienes esperaban desde el pasado miércoles se marcaron un número en el antebrazo para llevar una secuencia. Sin embargo esto poco le importó a un grupo de personas que cerca del mediodía se metió a la fuerza, luego de tumbar la reja.

Algunos efectivos militares que custodiaban el área tuvieron que hacer tiros al aire para alertar, lo cual provocó que un gentío saliera corriendo y algunas personas se cayeran. De inmediato llegó refuerzo policial y la calma retornó, pero fue difícil sacar a quienes se habían coleado, lo cual generó malestar a muchas personas.

Una señora mostró su antebrazo con el número 1392. “Estoy aquí desde ayer, me cayó el palo de agua encima y ahora le sacarán la cédula a quienes llegaron esta mañana. No es justo”.

Varias de las personas consultadas negaron que intentarán obtener su principal documento de identidad para poder votar el domingo.

Isabel de Segovia llegó en la madrugada, pero después de los disparos estaba en la cera de al frente, bien molesta. “Yo vine a sacar la cédula porque me la robaron en uno de los camiones que me monté, y ahora no puedo cobrar la pensión”.

La dama se quejó de que para obtener las cédulas en las oficinas del Saime, hay que esperar cuatro meses después de tramitarla.

Un joven aferrado a la reja, comentó que necesita la cédula con urgencia para irse del país, pues se la robaron hace dos días y ya tenía toda la documentación lista para irse a Perú en Junio. “Me siento secuestrado en mi propio país. Mi familia no tiene ni para comer y me quiero ir a otra nación para ayudarla”.

Usuarios comentaron bajo anonimato, que estos operativos deben ser más seguidos porque para sacar la cédula “bajo cuerda” hay que pagar un realero.

Algunas personas aprovecharon para vender mango a mil bolívares la unidad, en los alrededores del domo. Vecinos se quejaron del mal olor con que amanecieron los alrededores de sus viviendas, producto del operativo especial.