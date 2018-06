El monumento al Padre José María Rivolta, fundador de Hogares Crea de Venezuela, fue destruido la noche del miércoles 20 de junio.

En el monumento, ubicado frente al Complejo Deportivo Bicentenario del municipio Naguanagua, se observaron los destrozos de la estatua, a la que dejaron sin cabeza. Se trata de una de las obras que conforman el paseo que lleva su nombre y que va desde el centro comercial Cristal hasta la avenida Universidad, donde se egiría la estatua del sacerdote.

Lee más: Inaugurado paseo en Naguanagua en honor al padre José María Rivolta

Monseñor José Jimenez lamentó la destrucción del monumento que representa un símbolo de los buenos valores. Agregó que el hecho evidencia la descomposición de la juventud.

“Es una expresión desde la tristeza que me embarga, por lo que estamos viviendo, y un llamado para no dejarnos desviar, ante tanta ceguera que estamos viviendo en Venezuela. Las fuerzas del mal se expresan de esa manera y lo que me consuela son las muestra de solidaridad de muchas personas, la contraparte son los corazones buenos”, manifestó sobre la obra inaugurada en octubre del 2017.