Detenida (a) La Chukis por robo en el Metro de Caracas Leidimar Francheska Rovero Rojas (24), apodada La Chukis, quien tenía registros policiales por robo y hurto, resultó detenida por detectives de la Subdelegación Simón Rodríguez en la parroquia San Bernardino, municipio Libertador del Distrito Capital por dedicarse al robo en el Metro de Caracas. La mujer se aprovechaba de las horas pico para recorrer los espacios de la estación del metro de Bella Artes y portando un cuchillo, amenazaba de muerte a sus víctimas para apoderarse de sus equipos móviles, logrando beneficiarse económicamente con la venta de los teléfonos. Gracias a las investigaciones de campo realizadas en conjunto con los funcionarios del Metro, los efectivos policiales del Cicpc aprehendieron a la antisocial, puesta a la orden de la Fiscalía 23° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.