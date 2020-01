View this post on Instagram

Cicpc esclareció el abominable asesinato de Geraldine Quintero en Mérida Pesquisas del Cicpc Mérida detuvieron a José Hernández Andrade (19), Cristian Manuel Delgadillo Contreras (19), Robert Enrique Arias Vielma (19), alias El Gato y a Oneyber Alejandro Díaz Sánchez (20), por el asesinato se Geraldine Quintero de 16 años, hecho ocurrido el pasado 06 de enero del presente año en el sector Las Américas, residencias Los Bucares, parroquia Mariano Picón Salas, municipio Libertador del estado Mérida. El cuerpo de la joven fue hallado en la zona boscosa del sector El Salado, puente El Humo, parroquia Montalbán del municipio Campo Elías, en una maleta de equipaje totalmente calcinada, por ello los pesquisas proceden a realizar estudios odontológicos y la respectiva necropsia de Ley, la cual arrojó como resultado que la causa de muerte fue por una herida de arma de fuego en la región parietal – occipital derecha. Seguidamente, mediante análisis telefónicos, experticias criminalísticas e investigaciones de campo, se tuvo conocimiento que la víctima fue contactada por José con quien mantenía una relación amorosa; para venderle 10 dólares. Ella se traslada al lugar de los hechos y una vez estando en una habitación, sostuvieron una violenta discusión que motivó a Hernández a sacar un arma de fuego tipo pistola propiedad de "El Gato", accionándola en contra de la víctima. Posteriormente, Jorge planifica junto a Cristian, Robert y Oneyber, trasladar el cuerpo sin vida en un vehículo Ikco, modelo Centauro, Blanco, año 2011, propiedad de Oneyber y liberarla en la zona boscosa, para ello introducen a la hoy inerte en la maleta y extraen del vehículo combustible para posteriormente prenderle fuego. Se logró recuperar el vehículo utilizado como medio de comisión.