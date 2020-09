Detenidos cuatro PNB implicados en caso del odontólogo Williams Arrieta

Tras una audiencia de presentación, el pasado sábado, cuatro funcionarios de la PNB involucrados en la arbitraria detención y agresiones contra el odontólogo Williams Arrieta resultaron privados de libertad. También se cursó una orden de captura contra un quinto efectivo, identificado como José Ortega, jefe de la PNB de San Félix.

Reporta el sitio web Punto de Corte que la Fiscalía Segunda de DDHH del estado Bolívar imputó a los funcionarios los delitos de trato cruel y abuso de funciones.

Arrieta terminó arbitrariamente detenido y golpeado por funcionarios de la PNB en Puerto Ordaz, estado Bolívar, mientras protestaba en una cola para tratar de surtirse de combustible el pasado 9 de agosto.

Abuso de funciones y agresión

Una vez liberado, relató que “los funcionarios comenzaron amenazarme en voz baja. La funcionaria a cargo intentó quitarme el teléfono, no dejé que me lo quitara y empezaron a pegarme con un bastón. Empezaron a correr tres funcionarios a detenerme”.

Prosiguió: “Me empezaron a caer a golpes en el piso, me rompieron los lentes, perdí la gorra, perdí teléfono, nos libramos y empezamos a correr. Luego llegan en motos logran tomarme, me lanzan contra el piso, me golpean a mi y a mi esposa”.

Arrieta, detalló durante la detención, lo metieron en un carro donde uno de los funcionarios trató de asfixiarlo. “Me meten en un vehículo blanco como si fuera un secuestro. Un funcionario, supuesto coordinador de la estación de servicio, me clava el codo en el cuello para asfixiarme (…) En la policía me meten dentro de un cuarto y me empiezan a golpear. Algunos de los policías trataban de ayudarme, pero otros eran despectivos con el trato“.

Señaló que pasó más de 24 horas detenido, finalmente se le otorgó la libertad plena.

Con información de Punto de Corte.