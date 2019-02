Dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en Maracaibo, estado Zulia, fueron detenidos este domingo luego que se negaran a firmar la carta “Hands Off Venezuela”, redactada por el presidente Nicolás Maduro, para que el gobierno estadounidense cese la “injerencia” contra el país.

Tamara Suju, defensora de Derechos Humanos, informó que los efectivos militares fueron identificados como: Silvio Ronnel Miele y Romer Antonio González, quienes prestaban servicio en la Basílica de Nuestra Señora del chiquinquirá.

La periodista, Pableysa Ostos, resaltó que “los sargentos terceros de la GNB fueron detenidos tras expresar: ‘Nosotros estamos de acuerdo con que la ayuda humanitaria ingrese, toda ayuda es necesaria’”, reseña Versión Final.

El mandatario nacional, detalló que el libro de firmas, se enviaría a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con el fin de disuadirlo de mantener las sanciones financieras en contra del sector petrolero venezolano y el congelamiento de cuentas en el territorio estadounidense, además de que “detenga el golpe de Estado de Venezuela”.

#Venezuela; tiranía detuvo en Maracaibo a SM3 Silvio Ronnel Miele C.I.V- 17.391.065 y SM3 Romer Antonio González C. I. V-19.691.035,* x no firmar la carta "Hands Off Venezuela" d Maduro. Al negarse a firmar dijeron: ”NOSOTROS ESTAMOS DEACUERDO QUE LA AYUDA ECONOMICA INGRESE,

— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) February 17, 2019