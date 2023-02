El Tribunal Superior del condado de Los Ángeles condenó este jueves a 16 años de prisión al exproductor cinematográfico Harvey Weinstein tras haber sido declarado culpable de tres cargos de violación y abuso sexual a una modelo de origen italiano.

Una jurado de California lo había declarado culpable en diciembre pasado de violación, penetración sexual y “cópula oral forzada” contra esa mujer.

El exmagnate de Hollywood, de 70 años, tendrá que cumplir los 16 años de sentencia después de los 20 años que aún le quedan por completar, resultado del juicio que enfrentó en 2020 por conductas similares.

Este jueves, Weinstein negó en el tribunal haber cometido cualquier delito y pidió no ser sentenciado a “una vida en prisión”.

“Mantengo que soy inocente. Nunca violé ni agredí sexualmente a esta mujer. Nunca la conocí y el hecho es que ella no me conoce. Se trata de dinero”, dijo en declaraciones difundidas por medios como la cadena CNN.

La víctima, que no ha querido revelar su identidad, también tuvo oportunidad de hablar y aseguró que hasta antes de la noche en la que el productor abusó de ella “era una mujer muy feliz y segura” de sí misma.

El 19 de diciembre de 2022, Weinstein, creador de un imperio en la industria cinematográfica, fue considerado culpable de tres cargos de abuso tras un juicio celebrado en Los Ángeles que duró aproximadamente dos meses.

El productor fue juzgado por siete cargos que se basaban en acusaciones de cuatro mujeres cuyos abusos sexuales se produjeron entre 2005 y 2013, todos presuntamente en habitaciones de hoteles de Los Ángeles.

Dos de ellos eran por violación mientras que los otros cinco eran por acoso sexual. Weinstein fue absuelto de uno de los cargos que se le imputaban y del resto el jurado no pudo llegar a un acuerdo de culpabilidad.

La representante de Weinstein, Juda Engelmayer, aseguró al medio especializado en famosos TMZ que el fallo del jurado era “una sentencia cruel, dada su edad, su salud y las condiciones de su condena en Los Ángeles”, y alegó que la mujer había mentido en sus declaraciones.

El pasado febrero, la defensa de Weinstein pidió un nuevo juicio para el productor a la jueza encargada del caso, Lisa B. Lench y a los fiscales adjuntos, Paul Thompson y Marlene Martinez.

Sus abogados, Alan Jackson y Mark Werksman, alegaban tener pruebas que no pudieron presentar durante el pasado juicio y que de haberlo hecho habrían obtenido una respuesta distinta por parte del jurado. Sin embargo, la moción no fue aceptada.

La ola de señalamientos contra Weinstein comenzó en 2015, cuando algunas actrices comenzaron a alzar la voz en torno a sus abusos.

Pero Weinstein no vio su carrera derrumbarse hasta octubre de 2017, cuando el periódico estadounidense The New York Times y días más tarde la revista The New Yorker destaparon un historial de acosos sexuales perpetuados por el productor durante décadas.

El caso se convirtió en un estandarte del movimiento feminista #MeToo, pues animó a decenas de artistas a hablar sobre los abusos del magnate del cine, entre ellas, actrices consagradas como Uma Thurman, Angelina Jolie y Salma Hayek.

Su caso sacó a la luz además la impunidad con la que hombres en posición de poder en esa industria llevaban a cabo comportamientos sexuales inapropiados contra las mujeres.

Hasta ahora, más de 80 mujeres han acusado al exproductor de delitos sexuales y comportamiento indebido y estas sentencias contra él cierran uno de los casos más polémicos de abuso perpetuado en Hollywood.