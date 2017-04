Ansioso por defender los colores del “Expreso Azul”, el piloto venezolano Diego Guevara se siente satisfecho de regresar a casa, describiendo de esta forma su incorporación a Trotamundos BBC para la presente temporada y con la disposición de ponerse a las órdenes del técnico Rubén Magnano lo antes posible.

Uniformarse nuevamente con el elenco azul, representa un momento importante dentro de su carrera en la Liga Profesional de Baloncesto (LPB).

“Me siento sorprendido, pero me agrada muchísimo el regresar a casa y estar de nuevo en el equipo donde me inicié. Tampoco pensé que mi carrera iba a dar un círculo completo. En Trotamundos crecí como jugador y estoy agradecido por la oportunidad de poder regresar al sitio donde nunca debí salir, sí el mundo sería perfecto”, expresó Guevara vía telefónica.

Aprovechó para destacar el nivel que existe dentro del grupo en este momento, algo que lo motiva como jugador y especialmente el poder contar con la presencia de un entrenador como Magnano. “He seguido al equipo por las redes. Cuentan con un equipo muy imponente, junto a un entrenador que le da mucha calidad a la organización, para estar en los primeros puestos de la liga. Físicamente me siento bastante bien, me falta algunos trabajos de cancha y ahora me toca apretar el acelerador”, destacó.

Son varios los momentos que vienen a la mente de Guevara con el Expreso Azul. El base criollo dio sus primeros pasos en esta organización (1995), quien recuerda con cariño su primer juego en la LPB y los consejos que le daba su ídolo Sam Shepherd.

“Mi primer juego y mi primer canasto en la liga fueron con este equipo. Recuerdo a mi primer equipo con Sam Shepherd, Yván Olivares, entre otras figuras. Shepherd fue mi ídolo desde chamito, tuve la oportunidad de compartir cancha con él en mi primer año, quien fue un padre para mí. Ahora es mi turno para hacer eso, porque llevo varios años sirviendo como mentor de jugadores jóvenes y espero hacerlo en Trotamundos”, agregó el experimentado armador, que militó por nueve temporadas en el combinado azul.

