Muchos rumores corrieron a través de las redes sociales sobre la supuesta muerte del famoso Lionel Richie, cantautor y actor estadounidense.

Aunque no es la primera vez que el cantante es víctima de este tipo de noticias falsas, esta vez se hizo tendencia en Twitter y permaneció así por varias horas.

El rumor se difundió inicialmente a través de una página de Facebook, que reúne ya más de 1 millón de likes, en la que se publicó que el día sábado aproximadamente a las 11:00 a.m. habría fallecido Richie.

El famoso sigue activo a través de sus redes sociales, en su última publicación, realizada hace unas horas, felicitó a la cantautora Cyndi Lauper por su cumpleaños.

Thank you @cyndilauper for inspiring us all. Happy Birthday, continue to let your true colors shine! And shout out to the queen @LoveTinaTurner! The “We Are The World” session was everything! pic.twitter.com/tu1rwUqYtV

— Lionel Richie (@LionelRichie) June 22, 2020