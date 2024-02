El Nacional

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo el miércoles que las elecciones presidenciales podrían ser en marzo.

«Hace dos semanas dije jugando que las elecciones iban a ser en marzo, pero como que la pegué. Lo dije jugando, pero, al paso que vamos, las elecciones pueden ser en marzo», comentó el dirigente en su programa Con el mazo dando.

Cabello también criticó el plazo que el gobierno de Estados Unidos estableció hasta el 18 de abril para que el madurismo cumpla con los acuerdos de Barbados y permita la candidatura de la líder opositora María Corina Machado.

«Creo que el plazo se lo están dando a sus secuaces aquí. Lo voy a repetir mil veces: Estados Unidos o cualquier país intenta algo contra Venezuela, nosotros iremos contra sus lacayos aquí. No me importa lo que digan, a estas alturas ya no nos importa», advirtió.

El pueblo sabe lo que ha costado que se comience a respirar un nuevo aire de tranquilidad, de despliegue económico, para que venga ahora esta gente a amenazar a nuestro país y que sean de aquí de Venezuela, los mismos que han fracasado 25 años, quienes estén pidiendo sanciones y bloqueo contra su propio país», manifestó.

Hinterlaces: elecciones serán en mayo

Oscar Schémel, presidente de la firma Hinterlaces, afirmó el miércoles que las presidenciales serán en mayo.

Señaló que el país entró en «una nueva dinámica política y cultural inesperada» en la que supuestamente 55% de los venezolanos cree que Nicolás Maduro ganará las elecciones si se realizaran hoy. Asimismo, indicó que 53% de la población cree que la situación económica del país está mejorando.

«Se desmoronan las acusaciones que hablaban de una suspensión de las elecciones presidenciales usando como excusa la controversia territorial con Guyana. Una vez más la derecha subestima las capacidades estratégicas y la oportunidad política que han demostrado el presidente Maduro y el chavismo.

El Presidente @NicolasMaduro acaba de solicitar “ELECCIONES YA” durante la sesión solemne de apertura del año judicial 2024 en el TSJ. Una propuesta estratégica, audaz y contundente como respuesta a las amenazas de restitución de las medidas coercitivas unilaterales y ante las… — Oscar Schémel (@OscarSchemelM) January 31, 2024

Maduro tiene hasta abril

La Casa Blanca reiteró que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela debe cumplir sus compromisos de elecciones en abril. Entre ellas se incluye permitir la participación de la candidata opositora María Corina Machado, como exige Washington.

El portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, habló en una rueda de prensa sobre la amenaza de Venezuela de detener los vuelos de repatriación de migrantes si Estados Unidos restablece las sanciones económicas al país suramericano.

«El régimen de Maduro se comprometió el pasado otoño a permitir unas elecciones libres y justas y a facilitar la participación de los partidos de la oposición. Tiene hasta la primavera para cumplir con este compromiso», afirmó.

¿Quieres recibir nuestros titulares diarios, matutinos y vespertinos?

Únete a nuestro canal de Telegram

https://t.me/titularesec

O a nuestro grupo de WhatsApp

https://chat.whatsapp.com/E55qyLa9mGw2hNNrN32r1

Con gusto te los enviaremos