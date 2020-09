Diosdado Cabello confiesa haber sentido de cerca la muerte, cree haberle visto el rostro y no gustarle para nada. Así lo expresó en una entrevista concedida al programa “Aquí con Ernesto”, conducido por el periodista y ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas.

Cabello calificó de terrible su experiencia al tener que enfrentar a un enemigo silencioso y letal a quien logró burlar en un mes de aislamiento y cuidados médicos, el COVID-19.

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), dijo que es el aislamiento y no conocer de esa enfermedad, fue lo más fuerte.

“Ya que de ella se ha ido aprendiendo sobre la marcha. Entonces la gente que está ahí sola, no sabe realmente cuál va a ser el resultado y se vive en mucha incertidumbre”.

Es una enfermedad nueva que no tiene un solo protocolo, complica la situación de los pacientes, ya que cada caso es distinto.

Cabello mencionó que tras dar negativo a la prueba PCR y salir de alta, ha sido sometido a tres pruebas más y este domingo le toca aplicarse una cuarta de verificación a la que espera seguir saliendo negativo.

Cabello sostuvo que aunque en su última prueba salió negativo, los efectos de la enfermedad pueden persistir.

“Hay que ir a un proceso de rehabilitación física para ir recuperando fuerzas y todo el dinamismo que uno quisiera tener”.

En ese sentido, llamó a la población a extremar las medidas para evitar los contagios, incluso aquellos que se han recuperado satisfactoriamente, ya que no está comprobado cuáles efectos pudiera traer una gripe normal, tras haber superado la COVID-19.

El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), añadió que actualmente se encuentra al 75 por ciento de sus condiciones normales.

“La enfermedad tiene varios niveles, está los asintomáticos, ojalá todos los fueran para que solo les dé una gripe, un dolor, un malestar y se recuperen, pero la enfermedad tiene variantes y depende inclusive de la condición del enfermo”, alertó.

El dirigente socialista también afirmó haber sido quien contagió a Tareck El Aissami, ya que compartió y abrazó hasta a sus hijos.

Más creyente ahora por la fe del pueblo

Diosdado Cabello mencionó aliviado que afortunadamente, mientras estuvo delicado de salud, sus órganos respondieron de manera adecuada y sin ningún contratiempo y eso le ha ayudado a su recuperación.

No obstante, indicó que aquellas personas que tengan una enfermedad de base o algún padecimiento, el virus se convierte en perverso, se mete, lo busca.

“Lo primero que ataca es el cerebro, estoy convencido, la persona comienza a sentirse mal, se siente mal y cree que no va a avanzar. Si nos dejamos superar por ese temor, la recuperación es más complicada”, enfatizó.

“La gente se mete en su cama y casi que se entrega. No, tiene que levantarse, tiene que caminar y la cama solo para dormir”, recomendó tras vivir esta experiencia.

El dirigente socialista reconoció que el equipo médico extraordinario que lo atendió, entre médicos cubanos y venezolanos, así como personal de salud, le dibujaron el panorama de lo que podría ocurrir con el avance de la enfermedad y le recomendaron picarle adelante a la enfermedad antes de caer en la crisis.

“Afortunadamente lo hicimos y el 18 pasamos a una fase avanzada del tratamiento, pasé 11 días sedado con el tratamiento y muy complicado, porque uno está ahí pero tiene una cantidad de aparatos puestos que no son del cuerpo humano y que uno instintivamente busca la manera de arrancarlo en el momento que tiene algún nivel de conciencia. Fueron 11 días en los que no tuve contacto con el mundo exterior, pero los médicos iban, me atendían, estudiaban los valores y ahí fuimos avanzando”, apuntó.

