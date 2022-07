Diosdado Cabello ofreció petróleo a Europa bajo pago por adelantado

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, ofreció este lunes petróleo a Europa para atender sus necesidades energéticas siempre y cuando, dijo, paguen por adelantado.

«Lo que sí es cierto es que Venezuela tiene petróleo, no solo para España, (sino) para Europa, lo único es que tienen que pagarlo y tienen que pagarlo al precio que es y, dadas las circunstancias, tienen que pagarlo por adelantado», dijo el también diputado en una rueda de prensa.

Las circunstancias a las que se refiere son las sanciones económicas internacionales que pesan sobre la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sobre el sistema financiero del país caribeño, lo que ha restringido la capacidad del Gobierno de hacer negocios en el último sexenio.

«Dadas las circunstancias, tendrán que pagarlo en un mecanismo que permita a Venezuela usar los recursos (…) si nosotros estamos bloqueados, ¿cómo nos van a pagar ellos con la cuenta de un banco en Portugal, si en Portugal nos quitaron el dinero de Pdvsa?», prosiguió.

“Necesidad real”

Cabello consideró que los países de Europa tienen «una necesidad real» de fuentes de energía, luego de que decidieran dejar de hacer negocios con Rusia por la invasión a Ucrania.

«Tienen problemas con el gas, con la gasolina, con el combustible, con los fertilizantes (…) y Estados Unidos no los va a poder ayudar (…) viene el invierno (…) y es muy severo, imagínate cómo se irá a poner el costo de los servicios energéticos en Europa completa», sostuvo.

A juicio del dirigente chavista, los países europeos «están buscando solucionar sus problemas que ellos mismos se han buscado» y, si desean contar con el petróleo venezolano, tendrán que hacer negocios con el presidente Nicolás Maduro, a quien no reconocen como legítimo algunos gobiernos del viejo continente.

«Repetimos, aquí hay petróleo, todo el que ellos necesitan por más de 100 años, pero tienen que pagarlo. No se lo van a llevar, no se lo van a robar (…) Bienvenidos, siempre y cuando traigan plata y paguen, y paguen lo que deben», añadió.

Culpa a EE.UU. de «ataque» contra un gasoducto en Monagas

Cabello culpó este lunes al «imperialismo norteamericano» del «ataque» ocurrido el domingo contra un gasoducto operado por la estatal petrolera Pdvsa en el oriente del país, específicamente en el estado Monagas.

«Esto es parte de la política del imperialismo norteamericano, el ataque a las instalaciones petroleras nuestras, traer para acá mercenarios, algunos de ellos detenidos, otros juzgados por intentos de golpes de Estado y magnicidio en nuestro país, enviados por el Gobierno de Estados Unidos», dijo en una conferencia de prensa.

Este «ataque» fue denunciado el domingo por el ministro de Petróleo, Tareck el Aissami, quien indicó que estaban trabajando para sofocar el «incendio provocado por esta criminal acción», así como para «regularizar el servicio de esta infraestructura».

Por su parte, Cabello aseguró que «cada ataque» contras las instalaciones petroleras, así como las eléctricas «va a ser respondido» por los organismos de seguridad.

Recordó que las autoridades capturaron al menos a dos estadounidenses en refinerías petroleras del país que iban a «atentar contra las instalaciones», aunque no ofreció detalles sobre los detenidos ni cuándo se produjeron estas aprehensiones.

«Hemos capturado, por ejemplo, en las refinerías, al menos a dos personas de nacionalidad norteamericana con plano, mapa, de las refinerías, y aquí en Venezuela ha habido sectores de la oposición que piden la libertad de esta gente que iba a atentar contra las instalaciones en Venezuela. Nosotros sabemos que todo esto tiene su origen en EE.UU.», afirmó.

«Imposible que la oposición celebre primarias»

Asimismo, Cabello consideró «imposible» que la oposición celebre las primarias presidenciales previstas para 2023, debido a pugnas entre líderes y partidos del antichavismo.

«En verdad no van a hacer elecciones primarias, eso es mentira, es imposible que se pongan de acuerdo. Ellos pueden hacer un simulacro, pero hacer unas elecciones primarias de verdad, no las van a hacer, no hay forma», dijo el diputado en una rueda de prensa.

Cabello, número dos del chavismo gobernante, consideró previsible el hecho de que la oposición «esté dividida en mil pedazos» y no logre ponerse de acuerdo de cara a las presidenciales de 2024, a las que el oficialismo planea presentarse en «unidad perfecta».

«Las fuerzas revolucionarias nos mantenemos unidos ante cualquier circunstancia, no hay forma ni manera de que ellos (oposición) puedan dividirnos a nosotros», subrayó.

En cambio, aseguró, la oposición presentará tantos candidatos presidenciales como le ordenen sus «jefes», en alusión al Gobierno de Estados Unidos.

La opositora Plataforma Unitaria de Venezuela anunció a finales de junio que todas las personas que quieran un cambio político en el país podrán medirse en las primarias, pues la contienda no será exclusiva para quienes sean postulados por los partidos que integran la coalición antichavista.

La mayoría de estos partidos políticos no participaron en las elecciones presidenciales de 2018, en las que Nicolás Maduro fue reelegido como presidente de Venezuela, ni en las parlamentarias de 2020, en las que el chavismo arrasó, al considerar que eran procesos fraudulentos. EFE