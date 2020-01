La presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, diputada por el estado Zulia, Nora Bracho denunció ante los organismos internacionales a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), por los constantes atropellos y los abusos de autoridad y violencia contra los parlamentarios.

Indicó la parlamentaria que fue asistida en su denuncia por un grupo de expertos que documentaron cada una de las lesiones causadas por los funcionarios militares y policiales que el pasado domingo 5 de enero impidieron el acceso de los diputados a la sesión prevista en el Palacio Legislativo, para nombrar a la nueva directiva de la AN y el martes 07 para asistir a la sesión ordinaria .

Detalló en el informe la diputada Bracho que la golpearon con los escudos, con los cacos y las porras. “Estamos recolectando los videos que se tomaron en los puntos de control para hacer que la denuncia tenga nombre y apellido, basta de la impunidad que el régimen de Nicolás Maduro brinda a sus esbirros, no se pueden escudar en estar cumpliendo órdenes para cometer delitos tipificados en las leyes venezolanas, más específicamente en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia en su capítulo III, numerales 3,4 y el propio Estado en el numeral 16”, explicó Nora Bracho.

Dijo que las instituciones de justicia están al servicio del régimen, es por eso que se ven en la obligación de acudir a instancias internacionales “porque la justicia tarda, pero al final llega y su brazo es largo”.

Esta denuncia de la diputada Bracho la realizó en vísperas de la sesión en la Asamblea Nacional que se realizará este miércoles, a la que afectos al régimen oficialista han llamado “a rodear el palacio para resguardarlo”.

La denuncia posiblemente sea reforzada por otros parlamentarios que también fueron agredidos brutalmente en las afueras del Palacio Legislativo en el centro de Caracas.

Nora Bracho afirmó que “las presiones, atropellos, vejaciones, amenazas del régimen solo fortalecen nuestra convicción como diputados de buscar una salida que permita la libertad y la verdadera democracia para los venezolanos”.

Por esta razón exhortó a los ciudadanos a atender el llamado a las actividades que realizó nuestro presidente Juan Guaidó para estos días y a estar pendientes porque el régimen buscará destruir la única institución legítima de origen y con total reconocimiento internacional como lo es la Asamblea Nacional.

Les agresiones recibidas hoy en la entrada de la AN, me fortalecen para seguir luchando por la democracia de Venezuela. No nos doblegaremos. #5Ener @AsambleaVE @jguaido #AnFirmeconVzla pic.twitter.com/yahWzdQoTT

— Nora Bracho (@NoraBracho) January 5, 2020