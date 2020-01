Kelly Perfecto, diputada de la Asamblea Nacional, afirmó que no asistió a la sesión del Parlamento en la sede del diario El Nacional porque considera que había incongruencias en la elección de la nueva junta directiva de la institución, reseña El Nacional.

En Twitter, la parlamentaria colgó un video y comentó las razones por las que no participó en la elección.

«A los que me preguntan por qué no fui a la sede de El Nacional les aclaro: yo salí a apoyar a Guaidó y nunca llegó. La nueva directiva instalada hoy la legitamaron los mismos que le ponen el café a Juan Guaidó. Yo no veo la política como un club de amigos. Hay que avanzar y Parra fue el que llegó», escribió Perfecto.

Sin embargo, no mencionó que al líder de la oposición venezolana le impidieron entrar al Hemiciclo.

La diputada Kelly Perfecto fue expulsada del Movimiento Democracia e Inclusión por haber recibido presuntamente 50.000 euros por parte del régimen de Nicolás Maduro a cambio de votar contra la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional.

Nicmer Evans presidente, de la organización, denunció en días pasados que Perfecto se reunió con 13 parlamentarios de oposición, además de Diosdado Cabello, Tareck El Aissami y Cilia Flores.

Estos le habría ofrecido 1 millón de dólares a cambio de votar contra Guaidó.

Evans compartió en Twitter las capturas de los presuntos chats en los que Perfecto habría confirmado que recibió los 50.000 euros del soborno.

Advirtió que 30 diputados habían sido contactados por el régimen para cambiar su postura política. Todos serían parte del bloque 4G.

El diputado José Gregorio Noriega también fue señalado de haber sido sobornado por el régimen. Por lo tanto, fue expulsado de las filas de Voluntad Popular, al tiempo que fue catalogado de traidor por sus ex compañeros.

Con información de El Nacional