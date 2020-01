Armando López, diputado carabobeño electo por el circuito 2 que representa a los municipios: Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra dijo a sus electores este fin de semana que seguirá defendiendo el curul para el cual fue electo en el año 2015, a pesar de la traición ejecutada por William Golo Gil hacia los carabobeños, en especial hacia los que residen en el oriente de la entidad.

López pidió a sus electores del circuito 2 de Carabobo que mantengan la fe. “Siguen estando representados por nosotros en la Asamblea Nacional y mantenemos una mayoría parlamentaria por encima de los traidores”.

“No deben sentirse desamparados ni preocupados porque continuaremos al frente del curul, tanto dentro de la Asamblea Nacional como a lo largo y ancho de toda Venezuela en defensa de la libertad y la democracia de nuestro país”, manifestó Armando López, quien votó el pasado 05 de enero para apoyar la reelección y el liderazgo de Juan Guaidó en el parlamento.

En los últimos días hemos estado en conversatorios y asambleas de ciudadanos –dijo López- explicando a nuestros electores de Guacara, Diego Ibarra y San Joaquín lo que sucedió. A pesar de la traición, les pedimos que no pierdan la fe, que sepan que siguen estando representados por nosotros en la Asamblea Nacional y que mantenemos la mayoría.

López cuestionó al grupo de diputados se voltearon porque ahora reconocen al régimen de Nicolás Maduro, reconocen a su TSJ, reconocen a su fiscal general, reconocen a su contralor, hasta a la Asamblea Constituyente reconocen..

El diputado exhortó a los electores del oriente de Carabobo para que no desmayen en la lucha por una Venezuela libre que llegará gracias al esfuerzo de todos. “Para el año 2020 seguiremos al lado del pueblo, de la gente humilde de Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra; somos más de 20 millones de venezolanos que no queremos seguir viviendo en dictadura, más de 120 diputados entre principales y suplentes que no caemos en chantaje y amedrentamiento”.

